¿Está hecha la leche (de vaca) para los humanos?

Así a bote pronto, la respuesta más directa y certera sería: ¡pues claro que no!

La leche de vaca está hecha para los terneros del mismo modo que la leche de foca (¡con un 60% de materia grasa nada menos!) está hecha para las focas y la leche humana para los humanos. Hasta aquí tiene lógica. Otra cosa diferente sería el planteamiento: ¿es bueno que los humanos beban, especialmente de adultos, leche de otros animales distintos a su especie? Leche de vaca, vamos. Os debo informar que no somos la única especie que puede hacer esto, como se dice por ahí; pero bueno, somos la única especie que toma café y conduce y eso a nadie le llama la atención.

Esta es la pregunta que suele abrir la caja de pandora a la que le siguen afirmaciones de todo tipo como:

-La leche es veneno / la leche da cáncer.

-La leche hace que tengas granos / mocos.

-Los lácteos son imprescindibles (lo siento japoneses y gente de alrededores, vosotros vais a morir).

-Si no consumes leche tendrás osteoporosis.

Obviamente, y pese a ser opiniones contrapuestas, nada de lo anterior es cierto. Y cuando se oyen este tipo de afirmaciones, en este caso sobre la leche, probablemente el mejor consejo que puedo se resume en que no tratéis de demostrar lo contrario, que sean los emisores quienes demuestren sus afirmaciones. Y ahí es donde acabará el debate. Esto no es porque no haya evidencia de que la leche produce cáncer – la IARC ya nos la habría estampado como posible carcinogénica- o que la leche no es imprescindible –recordemos que el 70% de la población mundial es intolerante a la lactosa y hay países donde directamente no se consumen ni lácteos, ni sustitutivos tipo bebidas vegetales- y oye, sobreviven y no mal. Un ejemplo es Japón. Tampoco se les desintegran los huesos ni nada.

Ser intolerante a la lactosa en la etapa adulta es lo normal. Si algunos grupos de humanos toleramos los lácteos –la lactosa en realidad- es porque poseemos una mutación adaptativa de persistencia a la lactasa en ciertos genes (estos varían según la zona geográfica; un masai y yo no tenemos el mismo gen mutado pero toleramos la leche); esta mutación se hereda y en su día, hace 7.500 años permitió a quien la tenía tener más probabilidades de supervivencia, es sencillo: si dos personas pueden comer lo mismo pero la segunda, además, puede nutrirse con leche, tendrá más probabilidades de sobrevivir antes una escasez de alimentos.

Y esto puede llevarnos a que la gente se pregunte: entonces ¿es bueno o es malo tomar lácteos?

Que se sepa no es ni bueno ni malo si hablamos de población general. Curiosamente no nos hacemos esta pregunta con otras cosas, no se ¿es malo comer aguacate? ¿es bueno comer berberechos? Es imposible dar una contestación si desconocemos el resto de la alimentación de la persona. Y es muy simple, además: si te sienta bien y te gusta, bebe leche si quieres; si no, no la bebas. Fin. Sin más florituras, no hace falta.

Eso sí, que para que podamos beber leche tiene que nacer un ternero que será separado de su madre y sacrificado para consumo humano y su madre será explotada hasta el fin de sus días que es a los 7 años si se somete a la vaca a explotación lechera frente a los 20-25 años que viviría, pues sí, esto es cierto. Y sí, la leche ecológica también lo hace ya que este sello no contempla este tipo de cosas.

Y como la libertad de elección sólo se tiene cuando se tiene toda la información, pues llegados a este punto, que cada cual elija.