La federación de pequeño comercio se rebela contra la dirección de la patronal por apoyar Puerto Mediterráneo

La segunda negativa de la Conselleria de Medio Ambiente al macrocentro de ocio Puerto Mediterráno - rebautizado como Intu Mediterráneo- por incurrir en los mismos defectos que el primer proyecto, ha abierto una grieta en el seno de la patronal valenciana.

Tras avanzar eldiario.es la inadmisión del proyecto, la promotora británica del centro de ocio de Paterna, Intu Eurofunds, pidió respaldo a la patronal valenciana ante el " bloqueo sistemático e injustificado al proyecto".

La respuesta de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) llegó este miércoles con un comunicado de apoyo a la compañía que ha levantó ampollas entre federación de pequeño comercio (Confecomerç), organización integrada en la CEV.

En el escrito remetido a los medios, la patronal considera que "son necesarias políticas que fomenten la inversión extranjera en un marco de estabilidad y seguridad jurídica" y añade que "la CEV seguirá trabajando para que el proyecto de Puerto Mediterráneo, con las adaptaciones requeridas, sea considerado nuevamente por el Consell".

Además, afirma que "la Comunitat Valenciana no puede desaprovechar inversiones de esta magnitud, por la riqueza y por el número de puestos de trabajo que genera, ambos necesarios para el progreso económico y social de nuestra Comunidad".

Por último, asegura que "los promotores de Intu Mediterrani, el centro de ocio proyectado en Paterna, pueden contar con el respaldo de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)".

Tras conocer el comunicado, fuentes de Confecomerç afearon, en primer lugar, que no se había consultado ni su elaboración ni su contenido con los órganos de gobierno de la CEV: "En este tema concreto no compartimos la posición de la CEV; está claro que no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero estamos valorando pedir una reunión con la dirección para que en el futuro tengan en cuenta la opinión de todos los colectivos con representación".

Las mismas fuentes lamentaron que desde la CEV se ponga por delante los intereses de una compañía británica a los de las pymes locales: "desde el respeto absoluto a los inversores, no entendemos muy bien que una compañía con un 50% de capital británico y un 50% luxemburgués esté en la CEV".

Y es que, pese a que Intu no tiene sede en la Comunitat Valenciana, la compañía está asociada a la patronal. Al respecto, fuentes de la CEV explicaron que no es imprescindible tener la sede social en territorio valenciano para poder integrarse y que "es comprensible que Intu se asocie a la CEV para que defienda sus intereses".

Desde Confecomerç insistieron en que no están en contra Intu y "si cumple la ley no hay nada que decir y tendrá todo el derecho a instalarse, pero creemos que el modelo que pretende implantar está ya sobresaturado y que va a destruir más empleos de los que va a crear".