Joan Ribó de acuerdo con el aplazamiento de las fallas: "lo primero de todo es la seguridad de las personas"

El alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), se ha mostrado de acuerdo con la medida tomada por la Generalitat Valenciana de aplazar la celebración de las fallas por la extensión del coronavirus. El primer edil en un tuit afirmaba que "buscaremos una alternativa para su celebracion, pero lo primero es la seguridad de las personas atendiendo siempre a criterios técnicos y científicos".

Les autoritats sanitàries de @sanidadgob i @GVAsanitat ens han comunicat la decisió de suspendre les #Falles2020 pel #COVID19. Buscarem una alternativa per a la seua celebració però el primer és la seguretat de les persones atenent sempre a criteris tècnics i científics. — Joan Ribó (@joanribo) March 10, 2020

Por su parte la teniente de alcalde, Sandra Gómez (PSPV), assegura que ha sido una decisión "difícil y dolorosa" pero que ha sido la "correcta".

#20HNTC | @SanGomezLopez, vicealcaldessa de València: "Ha sigut una decisió molt difícil i dolorosa però s'ha pres la decisió correcta". pic.twitter.com/w61e2DywYf — À Punt NTC (@apuntnoticies) March 10, 2020

Desde Ciudadanos la medida también ha sido compartida, según manifestaron los máximos dirigentes de la formación naranja tanto en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, como el portavoz municipal en la ciudad de València.

Triste día para nuestra historia y tradiciones



Lo primero es la seguridad y la salud



Todo nuestro ánimo para nuestro personal sanitario



También para los falleros y castellonenses que preparaban las fiestas desde hace un año



Nos ponemos a disposición del Consell — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 10, 2020

Tras la comparecencia del Presidente de la Generalitat, @ximopuig y la decisión de aplazar las Fallas por la crisis del #coronavirus, solo puedo decir que desde la tristeza que me produce el aplazamiento de nuestra fiesta más emblemática, la salud de TODOS es lo primero. — Fernando Giner Grima (@Fginer) March 10, 2020

No obstante el PP sí que ha querido poner un acento crítico. Así, aunque no rechaza la medida tomada del aplazamiento de las fallas, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha reprochado al president Puig que no informara a la oposición de la toma de la decisión.

La salud está por encima de todo. Desde el ⁦@ppcv⁩ respaldamos la decisión de aplazar las #fallas2020 y la #Magdalena. Nos hubiera gustado que el President ⁦hubiera informado a los grupos políticos para conocer decisiones que nos afectan a todos https://t.co/IZuWu8PfGC — Isabel Bonig (@isabelbonig) March 10, 2020

Por su parte la portavoz municipal del PP en València, María José Catalá, sí que ha recriminado a los dirigentes de la Generalitat que la medida llega "tarde" y reclama que se tomen otras medidas para paliar los efectos del aplazamiento.

La salud pública es lo más importante. Es fundamental proteger a nuestros ciudadanos, aunque tengamos que hacer grandes sacrificios. Por lo que comprendemos la decisión de aplazar la celebración de las #Fallas, aunque consideramos que las medidas llegan tarde.



Hilo ⤵️ — María José Catalá (@mjosecatala) March 10, 2020

Finalmente desde Vox no se ha producido ninguna reacción oficial ante el aplazamiento de las fallas.