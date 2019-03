Cantó ataca ara als professors: difon un escrit amb faltes en castellà i el vincula a l'ensenyament del valencià

El candidat de Ciutadans, Toni Cantó, ha posat la proa a l'educació valenciana. Va començar criticant legítimament les polítiques del conseller d'Educació, Vicente Marzà, al capdavant del departament; ha continuat assegurant públicament que en els col·legis valencians s'adoctrina i ha arribat a donar dades errònies sobre el col·legi al qual van els seus nebots per a afirmar que en la Comunitat Valenciana no es pot estudiar el castellà.

L'últim objectiu del candidat taronja han sigut el cos docent de l'administració valenciana. Cantó ha airejat una circular d'un col·legi de Paterna plagada d'errates i faltes per a generalitzar sobre els equips docents que "manen en molts col·legis valencians". Cantó no denuncia el fet en si, que un docent o representant d'un col·legi haja repartit una circular amb faltes, sinó que vincula aqueixos errors en l'escriptura "a un clar desconeixement del castellà". Uns docents que per les dates s'hauran format en l'etapa del PP en l'administració.

"Aquestes són les notificacions escrites per equips directius que manen en molts col·legis valencians: plagada d'errors i demostrant un clar desconeixement del castellà. S'imaginen què diria el tripartit si aquests errors ocorregueren en versió valenciana? És una vergonya", apunta Cantó, adjuntant la circular del col·legi.

Crida l'atenció que el candidat de Ciutadans caiga també en errors de concordança gramatical i s'oblide en el missatges publicat en Twitter del signe d'interrogació al principi de la pregunta. Una cosa pròpia de l'ortografia en valencià i anglés, però no en castellà.