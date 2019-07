El Parlament valencià no tramitarà la petició de Vox sobre el col·lectiu LGTBI perquè pot incórrer en un delicte d'odi

El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha comunicat que no tramitarà la petició del grup parlamentari de Vox en relació a les subvencions del col·lectiu LGTBI en la Comunitat Valenciana per considerar que la sol·licitud podria ser constitutiva d'un delicte d'odi.

En opinió de Morera, aquesta iniciativa podria servir per a "començar una causa general contra un col·lectiu de persones i entitats per una qüestió d'orientació sexual i afectiva, protegida constitucionalment per la legislació vigent i pels tractats internacionals adoptats per l'Estat espanyol".

Davant aquesta situació, el president de la cambra autonòmica posarà en coneixement de la Fiscalia contra Delictes d'Odi i Discriminació de València l'escrit de Vox a fi que verifique si el seu contingut "podria constituir un il·lícit penal".

Rebuig de Ximo Puig

El president de la Generalitat, Ximo Puig, es referia aquest dimarts també a aquesta qüestió i rebutjava facilitar les dades d'activistes LGTBI a Vox: "No seguirem el joc a aquesta situació de barbàrie que s'està transmetent, és molt perillós". "No cal donar ni un pas arrere. El problema és que aqueixos drets que s'havien assumit per la societat, en aquest moment, estan una altra vegada posant-se en qüestió", ha dit Puig en un acte a Madrid.

I ha insistit que les iniciatives del partit d'extrema dreta, "del qual només poden esperar-se mesures d'ultradreta", van dirigides "contra dos àmbits: la dona i tot el que té a veure amb el suport de polítiques de no discriminació".

Petició de Vox

La diputada autonòmica de Vox María Ángeles Criado registrava el dilluns una petició de documentació per a accedir a les dades personals de membres de col·lectius LGTBI que imparteixen tallers o conferències en col·legis públics. Vox, que ja es va negar fa uns dies a rubricar una declaració institucional en favor dels drets LGTBI en el Parlament autonòmic, reclamava, entre altres qüestions, antecedents de penals de les persones LGTBI o els "continguts exactes del que es dóna als nostres menors" en els centres públics d'ensenyament.