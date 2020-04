Ford es desmarca d’altres fabricants i no preveu tornar a la faena en la factoria d’Almussafes abans del 27 d’abril

La factoria de Ford a Almussafes no preveu recuperar l’activitat abans del 27 d’abril, dia previst pel Govern per a acabar l’aturada de l’activitat econòmica no essencial.

Així ho ha assegurat el portaveu sindical d’UGT en la companyia, Carlos Faubel, que ha assegurat que es treballa amb vista a reprendre la producció aqueix dia, llevat que l’executiu que presideix Pedro Sánchez aprove una altra pròrroga: "El que és clar és que com molt prompte serà el 27 d’abril, no abans".

D’aquesta manera tot apunta que la companyia no seguirà els passos d’altres fabricants que han anunciat la intenció d’iniciar l’activitat, si troben cobertura legal, el 20 d’abril, una setmana abans del que es preveu.

És el cas de Volkswagen Navarra, la direcció de la qual ha traslladat dilluns als treballadors a través del comité d’empresa la idea d’anar reprenent la producció a partir d’aqueixa data.

Tal com indica l’empresa d’automòbils, que té empleats més de 5.000 treballadors, en un comunicat, la tornada a l’activitat es faria "sempre que es donen les condicions legislatives que avalen la decisió i la disponibilitat de la cadena de subministrament de la fàbrica, tant nacional com internacional".

La Generalitat Valenciana va donar el vistiplau el 28 de març passat a l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) presentat per Ford España SL, la factoria de la qual se situa en el municipi valencià d’Almussafes, i que afecta els seus 6.698 treballadors.

El període d’aplicació de l’ERTO estableix que "aquestes mesures s’iniciaran el dia 15 de març de 2020 i s’estendran durant el temps i en les condicions en què romanga vigent l’estat d’alarma declarat pel Govern i les eventuals pròrrogues o modificacions d’aquest, que, si escau, pogueren acordar-se, o mentre persistisquen les circumstàncies greus i extraordinàries constitutives de força major acordades per les autoritats governatives".