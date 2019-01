Suspés el judici del frau de l'òpera de València pel canvi d'advocat de la principal acusada

Aquest dimarts s'ha celebrat a la Ciutat de la Justícia de València la primera sessió del judici per frau pel presumpte cobrament de comissions irregulars en el Palau dels Arts de València en l'època en la qual Helga Schmidt, que s'enfronta a sis anys de presó per prevaricació, malversació i falsedat documental, ocupava el càrrec d'intendent de l'òpera valenciana. El tribunal ha decidit l'ajornament del judici després de la petició de la defensa de Schmidt.

L'advocat de l'exintendent del Palau Reina Sofia havia sol·licitat l'ajornament del judici “entre 4 i 6 setmanes” perquè es va fer càrrec de la causa el passat 3 de gener. Schmidt no ha pogut comparéixer aquest dilluns en el judici per problemes de salut. L'exintendent del coliseu valencià va patir el passat 6 de gener “un episodi cerebral” que li ha paralitzat la part esquerra de la cara quan es trobava al seu domicili de Milà. El metge li ha recomanat sis dies de repòs domiciliari.

La resta dels implicats sí que s'han assegut al banc dels acusats

La investigació es va iniciar després d'un informe de la Intervenció de la Generalitat Valenciana del 2013 que va concloure que la intendent va formalitzar contractes que incomplien la llei, en adjudicar sense publicitat ni concurrència contractacions a una empresa de la qual era consellera, Patrocini de les Arts.

L'Advocacia de la Generalitat reclama set anys i un dia de presó, i una multa de 6.000 euros, per a l'exintendent del Palau de les Arts Reina Sofia de València, com a suposada autora dels delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental.

Reclama idèntica condemna per a l'exdirector financer del coliseu valencià Ernesto Moreno, per considerar-lo autor dels mateixos delictes, i demana dos anys, vuit mesos i 15 dies de presó per als empresaris Joaquín Maldonado Rubio, José Antonio Noguera Puchol i Pablo Broseta Dupré per considerar-los cooperadors necessaris.