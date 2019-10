L'Audiència de València ordena reobrir el cas Valmor de la Fórmula 1 i torna a imputar a Francisco Camps

L'Audiència de València ha estimat el recurs presentat per l'Advocacia de la Generaltat Valenciana i ha ordenat al jutjat d'instrucció número 2 de València que reòbriga la investigació sobre l'empresa Valmor, creada per a organitzar el Gran Premi de Fórmula 1 en la capital valenciana.

L'expresident del Consell Francisco Camps (PP) torna a estar imputat en aquesta causa que es va arxivar al desembre del passat any.

El tribunal basa el dictamen de reobertura en la necessitat d'aprofundir en si el Consell es va convertir en avalista de Valmor i en les conseqüències que va poder tindre, un aspecte en el qual Camps va poder haver tingut una participació rellevant.

"Resulta procedent l'estimació parcial del recurs i acordar revocar la decisió de sobreseïment, però només en tant que la causa se segueix per a investigar la indicació o ordre de signatura de l'assumpció per la Generalitat Valenciana de la condició d'avalista en el conveni, acta o document de data 19 de juliol de 2011", assegura l'escrit al qual ha tingut accés eldiario.es. Aquesta indicació es va realitzar només un dia abans que Francisco Camps dimitira com a president de la Generalitat per la seua imputació pel cas dels vestits, del qual va ser absolt.

Per aquest aspecte, podria haver incorregut en un delicte de malversació en grau de temptativa, ja que pel que sembla l'aval no va arribar executar-se, la qual cosa no eximeix de responsabilitat quant a la seua formalització. Segons el tribunal, "no és possible descartar que Francisco Camps obrara, no ja sense la deguda prudència a l'hora de comprometre a la Generalitat que presidia en el compliment dels drets comercials cedits a l'empresa posseïdora dels drets de la Fórmula Un, sinó exercint-la sense valorar, de forma deliberada i conscient, si jurídicament era factible arribar a aquest compromís".

Els diferents informes de l'Udef van concloure en el seu moment, abans de l'arxiu, que Camps va mediar per al cobrament de comissions en favor de l'empresa privada Valmor -seria després rescatada amb diners públics- o per a pagar el seu IVA amb fons públics.

Per part seua, l'Audiència Provincial de València no ha estimat altres peticions de l'Advocacia de la Generalitat, com era reobrir la causa contra Belén Reyero, l'assessora de Camps que va portar totes les negociacions de la Fórmula 1 o contra els empresaris administradors de l'empresa privada Valmor, beneficiada de l'assumpció del deute de més de vint milions d'euros per part de la Generalitat. En aquest cas es tracta de l'expresident de Bancaixa José Luis Olivas, Fernando Roig i l'ex-pilot Jorge Martínez Aspar.