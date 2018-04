Ximo Puig dóna per explicat el finançament del PSPV sota sospita en 2007: "Som un partit honrat"

"No hem d'amagar res. El PSPV és un partit honrat". Així ha donat per tancada Ximo Puig la investigació interna sobre el finançament de les eleccions del 2007, que una denúncia del PP va posar en mans dels tribunals en un cas arxivat per haver prescrit el possible delicte electoral però que ha obert investigacions en quatre jutjats de Madrid, Gandia i Benidorm per possibles casos de prevaricació o malversació.

Sense referir-se al fet que l'informe de la comissió interna ha descartat el finançament irregular però ha detectat donacions "incorrectes" de dues empreses al partit a Benidorm, el president de la Generalitat Valenciana i líder dels socialistes ha assegurat aquest dissabte, en el seu discurs davant el Comitè Nacional del PSPV-PSOE, que les conclusions confirmen el que, segons ell, ja va deixar clar la jutge en l'acte d'arxiu: "No hi ha cap trama, ni finançament irregular, ni s'ha aprofitat ningú de diners públics. Aqueixa és la realitat".

El líder del PSPV-PSOE ha comparat la reacció del seu partit davant l'actuació judicial amb la del PP en els seus nombrosos escàndols de corrupció. A diferència dels populars, ha indicat, els socialistes no han acusat els jutges, la policia ni els periodistes. "Respectem la justícia, la policia i fins i tot les notícies que no són certes", ha dit en un determinat moment.

Només un moment abans, Puig havia fet referència a la pèrdua de l'alcaldia d'Alacant a mans del PP, que ha causat un fort malestar en el socialisme alacantí. "No demanarem que es canvien les regles del joc a mitja partida", ha dit, però ha afegit que Luis Barcala és un alcalde recolzat per vuit regidors mentre que la socialista Eva Montesinos comptava amb el suport de 14 edils. "No té legitimitat democràtica suficient", s'ha limitat a apuntar.

"El moment valencià"

El discurs de Ximo Puig s'ha centrat a reivindicar la tasca de govern duta a terme des de la Generalitat. "No hi ha ni un indicador pitjor que fa tres anys", ha assegurat, per a suggerir que l'actual pot ser "el moment valencià". Una situació que s'ha d'aprofitar en "un marc d'honradesa, estabilitat política i avanç social" com el qual ha aconseguit el Consell que presideix.

"Això no ha fet més que començar", ha afirmat el president de la Generalitat, que ha assegurat que els socialistes valencians estan "en el millor moment dels últims 23 anys" i ha afegit, en un altre moment: "No volem ser el primer partit de l'esquerra a la Comunitat Valenciana, volem ser el primer partit valencià".

Rebuig a la sentència de "la manada"

A l'inici de la seua intervenció, Puig ha expressat "el rebuig i la indignació del PSPV" per la sentència del cas de "la manada". "Allò que no és consentit, és violència", ha assegurat en relació amb la consideració dels jutges que no es va produir una violació perquè no va haver-hi violència i sí abús sexual.

Al final del seu discurs, en el qual ha desgranat aspectes de la gestió dels seus tres anys al capdavant de la Generalitat com la recuperació de l'hospital de la Ribera, l'engegada de la nova radiotelevisió valenciana, les mesures contra els copagaments o la renda valenciana d'inclusió, que un vídeo havia resumit prèviament als assistents sota el lema "paraula complida", Puig s'ha referit a l'injust finançament autonòmic.

Per aqueix motiu ha carregat contra el Govern de Mariano Rajoy i el que ha qualificat com a "abús del poder" del PP en negar inversions i ajudes com les del transport metropolità de València. "Des que governa Rajoy, s'han deixat d'invertir 3.000 milions d'euros a la Comunitat Valenciana", s'ha queixat.

El Comitè Nacional, que presideix l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, al capdavant d'una mesa de tres membres en la qual el sector afí al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, té com a representant l'alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, ha retirat de l'ordre del dia la prevista homologació dels estatuts sorgits de l'últim congrés del PSPV. Aqueixos estatuts topen amb els de el PSOE en aspectes delicats com alguns nomenaments de càrrecs públics. Morant ha justificat la retirada en la necessitat de treballar per a sincronitzar-los.