Educació ha assumit el 70% del deute històric del PP amb les universitats públiques valencianes

El govern valencià porta coberts, al començament del 2019, el 68% del deute històric que va deixar el Partit Popular amb les universitats públiques valencianes. En concret ha cobert 524,6 milions d'euros dels 768’86 milions que va deixar l'anterior Executiu. De fet l'últim pagament avançat del deute històric a les cinc institucions acadèmiques de la Comunitat es va efectuar al desembre de 2018, amb el pagament de 18,6 milions d'euros, i correspon a 2019. Anteriorment, a l'octubre de l'any passat també van transferir altres 37 milions més.

La conselleria d'Educació ha ressaltat aquest divendres que, “malgrat l'infrafinaçament autonòmic”, el Botànic “compleix amb herències deixades per l'anterior govern”. Fuentes de l'àrea que dirigeix Vicent Marzà recorden aquestes xifres davant les afirmacions realitzades en aquest diari per la vicerectora de Planificació Econòmica de la Universitat d'Alacant, Mónica Martí, qui va reclamar, “com a opinió personal”, que el Consell estava en disposició de millorar la finançaments de les universitats valencianes ja que la Comunitat “té un pressupost que també ha pujat” pel fet que “la situació econòmica ha millorat i el seu pressupost d'ingressos ha crescut perquè estan recaptant més via impostos”. Martí també va afegir que la despesa del Govern valencià cap a aquestes universitats “s'ha mantingut estable, no ha crescut”.

Des d'Educació consideren que sí que s'ha produït un “augment del pressupost” per part del Botànic a les universitats públiques valencianes, “entre elles la UA”, durant aquesta legislatura, insisteix, “malgrat l'infrafinançament”. En la seua resposta, no solament s'especifica el pagament de part del deute històric, sinó que també s'esmenta que han “cobert pagaments, millorant les condicions laborals de diferents cossos docents universitaris i augmentant les partides destinades a la investigació”. Un altre dels augments del pressupost és el destinat a beques per als universitaris, la creació de les Beques Salari i de No abandó per a assegurar que cap persona deixa d'anar a la universitat per raons econòmiques, així com la baixada de taxes universitàries en un 15%, gràcies a una partida de compensació per a aquest 2019 de 18 milions d'euros

En aquesta mateixa línia, la partida per a beques a l'alumnat ha augmentat en 800.000 euros en el pressupost d'enguany, la qual cosa suposa quasi 31 milions per a l'exercici econòmic, “quasi el doble del que destinava l'anterior govern en 2015 (16 milions d'euros). En Investigació, el Botànic aporta per a 2019 58,2 milions d'euros. “Són exactament 13,6 milions més que en 2018, un 30,5%. En comparativa, l'últim any que va configurar pressupost el govern anterior (2015), el pressupost per a investigació va ser de 24.1 milions d'euros”, recorda Educació. La suma en quatre anys de govern PSPV-Compromís del pressupost en investigació ha ascendit en 34 milions d'euros.

Finalment, si bé la UA anunciava que per al seu pressupost de 2019 es veia obligada a retallar el 75% del programa de captació de talent científic, el Consell recorda que amb el seu nou Pla de Generació de Talent, posat en marxa en 2018, han assignat en ajudes 4,1 milions d'euros entre les universitats valencianes.