L’Ajuntament d’Alzira guanya el pols a la Delegació del Govern per l’exhibició de la bandera republicana

El Jutjat del Contenciós Administratiu número 9 de València ha desestimat la demanda de la Delegació de Govern contra la col·locació de la bandera republicana en la façana de l’Ajuntament, en abril de 2018.

Segons explica l’ajuntament, el jutjat diu que el fet que va denunciar la Delegació del Govern dirigida aleshores per Juan Carlos Moragues, del PP, no es va produir el dia 14 d’abril de 2018, com s’assenyalava en l’escrit d’interposició i a més, que ja havia cessat el 18 d’abril de 2018, la data en què es va interposar el recurs, destacant així que “tan sols va tindre lloc el dia 13 d’abril de 2018”; cal recordar que enguany el 14 d’abril, jornada en que es commemora la proclamació de la II República, va caure dissabte, i per tant les dependències municipals estaven tancades. Des del consistori s’apunta així que “per tant, com que el fet no es continuava en el moment d’interposició del recurs, este resulta inadmissible”.

A més, el jutjat també accepta la tesi de l’Ajuntament que era necessari un requeriment previ de cessació del fet per part de la Delegació de Govern per a poder interposar un recurs contenciós administratiu. Per últim, imposa les costes processals a la Delegació de Govern en la Comunitat Valenciana.

Patrícia Martínez i Furió, coordinadora d’EUPV-Alzira, ha manifestat que “des del col·lectiu d’EU, commemorant el 14 d’abril, reivindiquem els valors republicans en un moment com l’actual […] tant en la participació ciutadana en la presa de decisions i aprofundir en la democràcia, començant per l’elecció del cap de l’estat; les polítiques reals d’igualtat entre homes i dones; o bé la defensa de la cultura i l’educació com a elements emancipadors de les persones”.