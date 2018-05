La campanya de Zapatero amb l’agència del PSPV investigada es va adjudicar, va executar i va facturar en dos dies abans de la Nit de cap d’any

El Jutjat d’Instrucció número 24 de Madrid ha citat a declarar com a investigats tres membres de la mesa de contractació del Ministeri d’Habitatge del Govern de Zapatero que el 2008 va adjudicar a l’empresa Crespo Gomar un contracte per a difondre publicitàriament el Pla Habitatge 2009-2012. Les perquisicions han avançat seriosament gràcies als informes que la Fiscalia i la Intervenció General de l’Estat han facilitat.



Segons l’informe de la Intervenció General aportat a la causa, el contracte del Ministeri d’Habitatge quan Beatriz Corredor –actual portaveu d’Habitatge– era ministra està ple a vessar d’irregularitats. “El 29 de desembre s’adjudica el contracte, se signa aquest dia i es manté el termini d’execució el 31 de desembre”, expliquen els interventors. Els servidors públics afigen, “l’acta de recepció és del dia 30 de desembre, l’endemà, s’emet la factura i la conformitat”.



Els interventors continuen amb la fiscalització del projecte i conclouen: “La validació de poders de l’advocat de l’Estat s’efectua el 5 de gener de 2009 i es rep en el ministeri el dia 7. En teoria, sense la validació, no es pot formalitzar el contracte. S’hi diu que la validació es va efectuar el 29 de desembre”. Els fiscalitzadors públics conclouen que “aquesta cronologia és incoherent i impossible”.



El contracte d’Habitatge per la campanya del Ministeri d’Habitatge per 148.400 euros a Crespo Gomar, l’empresa investigada per finançament irregular del PSPV i que va muntar les campanyes dels socialistes d’Ignasi Pla des del 2001 al 2008. “El contracte es licita sota forma urgent declarada pel cap de gabinet de la ministra –Beatriz Corredor–. Més que una urgència, sembla una imprevisió”, plantegen els interventors.



L’informe afig que “no consta en l’expedient de nomenament dels membres de la mesa de contractació”. “Hi ha una inobservança greu pel que fa a la composició i el funcionament de la taula en diverses sessions i les substitucions d’alguns membres la presència dels quals no s’acredita”, asseguren els interventors. Els funcionaris públics detecten tota mena d’irregularitats en el plec de condicions i en l’obertura de sobres.



Per part seua, la fiscal del cas que investiga la causa ha elaborat un altre informe basant les seues conclusions en un altre d’elaborat per la policia nacional i el dut a terme per la Intervenció General de l’Estat. El Ministeri Públic conclou: “S’ha detectat l’existència d’irregularitats paleses que podrien ser constitutives d’un delicte” en el contracte per a la realització del contracte de publicitat del Pla d’Habitatge 2009-2012. I afig que “Alberto Gomar és fill d’Antonio Gomar, el que va ser tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Gandia”. Aquesta afirmació vincula tots dos casos, ja que un jutjat de Gandia investiga la venda d’uns terrenys de la família Gomar a una entitat esportiva.