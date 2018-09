La Generalitat ampliarà la Via d’Ojos Negros nou quilòmetres més i l’adequarà a ciclistes i vianants

El tres de setembre de l’any 1900, acabat d’estrenar el segle, és fundada per dos empresaris bascos la Compañía Minera de la Sierra Menera. Amb l’objectiu d’explotar les reserves de ferro situades al municipi d’Ojos Negros (Terol) i transportar-lo fins al port de Sagunt, la companyia rep permís per a la construcció d’un ferrocarril de via estreta. El que durant 70 anys va ser un ferrocarril que transportava minerals i mercaderies des de Terol a Sagunt, és hui la via verda més llarga d’Espanya.

Les obres de condicionament de l’antiga via minera per a ús recreatiu van començar l’any 2001. En l’actualitat, la via té 160 quilòmetres, 70 dels quals recorren la província de Castelló a través de 15 túnels i 8 ponts. No obstant això, l’últim tram, que connectaria la via amb Sagunt, no s’ha condicionat encara a causa de les dificultats pròpies de les característiques del terreny.

Recórrer la ruta ens ofereix la possibilitat de gaudir, no solament dels paisatges únics que ens ofereix la ruta, sinó també de la gastronomia local. La via, que transcorre paral·lela al recorregut de Renfe entre Terol i València, comprén unes quantes localitats amb interessos turístics diversos, des de les muralles de Sogorb a la ciutat de Terol.

Des d’Obres Públiques consideren que la inversió en aquest tipus de turisme alternatiu suposa fomentar i posar en valor el patrimoni cultural i històric associat a aquestes vies, creant una aproximació sostenible als entorns naturals de la Comunitat Valenciana. Una alternativa saludable i ecològica que, a més, impulsa el contacte amb zones afectades especialment per la despoblació.