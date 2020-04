El paper dels sindicats en l’escenari de la pandèmia: “Hem parat un gran colp”

Les empreses valencianes han presentat des del 12 de març passat 58.734 expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afecten uns 350.000 treballadors. S’acosta la data del Primer de Maig, i serà el primer en democràcia en què els treballadors no eixiran als carrers a participar en les tradicionals manifestacions del Dia Internacional del Treball.

Quin és el paper dels sindicats en la desescalada del confinament? eldiario.es ha consultat els secretaris generals dels principals sindicats sobre les estratègies que es plantegen amb vista a l’escenari que s’obri a la Comunitat Valenciana.

El secretari general de Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), Arturo León, afirma que “no estem en un escenari de pèrdua de poder, és una crisi absolutament diferent” de la del 2008, en què es va aplicar la devaluació salarial i l’estratègia d’“afeblir la imatge sindical”. “Les organitzacions sindicals en aquest context de crisi estem tenint un paper central i el Govern té ara una sensibilitat diferent”, afig León.

Els ERTO propicien que l’ocupació s’haja “suspés” i “no perdut”, assegura el secretari general de CCOO-PV. “Hem donat oxigen a les empreses a través del SEPE i de la Seguretat Social”, afig León, que augura que “hi haurà destrucció d’ocupació”, però assegura: “Hem parat un gran colp”.

Ismael Sáez, secretari general de la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV), lamenta que el Partit Popular i Vox no donen suport a un gran pacte econòmic i social. “Es parlarà de la reforma laboral? D’impostos?”, es pregunta. Sáez creu que cal revertir “la desinversió en matèria de salut pública”, però recorda que “primer de tot necessites tindre recursos per a establir prioritats”.

El portaveu d’Intersindical Valenciana, Vicent Mauri, es mostra pessimista amb la possibilitat d’establir acords amb les associacions empresarials. “És difícil arribar a acords amb la patronal, que sempre prioritza els beneficis als interessos dels treballadors”, assenyala Mauri, que lamenta les “pressions” que pateixen el Govern central i l’executiu autonòmic de Ximo Puig per part de les associacions empresarials.

“Ha prevalgut una pressió econòmica per damunt de garantir la seguretat dels treballadors”, assegura Vicent Mauri, que resumeix el plantejament d’Intersindical: “prudència, seguretat i col·laboració”.

En el sector de l’educació, la incertesa sobre el pròxim curs és notable. “La cosa fonamental seria, en aquesta desescalada i el pròxim curs, tindre en compte la seguretat dels treballadors i dels alumnes”, afirma Mauri, que proposa, de moment, “reducció de ràtios, habilitació d’espais, neteja, increment de plantilla i explorar totes les vies per maximitzar la seguretat en els centres educatius”.

El turisme és un dels sectors de l’economia valenciana que té un panorama pitjor per davant. El secretari general de CCOO-PV aposta per una “recuperació progressiva, sempre que no fem passos arrere en la pandèmia”. “Cal sostindre el sector prolongant els efectes dels expedients de regulació d’ocupació per causes de força major”, assenyala León.

Ismael Sáez coincideix que “cal prolongar els ERTO més enllà de l’estat d’alarma”. “Com per a qualsevol altre sector, cal fer un esforç per a mantindre’l viu i sostindre així les rendes dels treballadors i les empreses amb els costos mínims imprescindibles”, declara el secretari general d’UGT-PV.

“Ni desapareixeran les platges ni els hotels i tot el que ho acompanya”, destaca Sáez, que reconeix que, “fins que es recupere l’activitat, l’efecte sobre l’ocupació serà brutal”.

De moment, l’única cosa que saben amb certesa les principals centrals sindicals valencianes és que, divendres 1 de maig, la tradicional manifestació serà virtual i després hi haurà un concert en línia en homenatge al personal treballador essencial que acabarà exactament a les huit, l’hora d’aplaudir-los.