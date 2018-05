Els empresaris de la Gürtel continuen fent negoci amb el PP: el 50% dels concursos per a analitzar l’aigua dels rius per a Facsa

Els nou empresaris valencians que han confessat haver finançat el PP valencià en l’etapa de Francisco Camps evitaran la presó amb el pagament d’una multa. La condemna pesarà sobre la seua persona, però les seues empreses, a través de les quals van efectuar els pagaments il·legals i les factures falses, continuaran sense màcula per tal com no han estat condemnades. I és que el 2009, quan se’ls va imputar pels delictes ara confessats, el Codi Penal no permetia processar una societat. Ara ja és possible.

Així doncs, tots els empresaris que han reconegut haver trencat les regles del joc per a perpetuar un partit polític en el poder i, posteriorment, obtenir un benefici empresarial –encara que aquest extrem tampoc no s’ha pogut provar en el judici de Gürtel– continuen fent negocis suculents amb administracions públiques, també amb les del PP. I sense cap problema, fins i tot arribant a firmar les cartes de compromís amb l’ètica que exigeix la presència d’Espanya en la Unió Europea.

Un dels empresaris valencians que va confessar haver finançat el PP per a guanyar eleccions i que continua guanyant concursos amb administracions populars és Enrique Gimeno, propietari del Grupo Facsa de Castelló. Gimeno controla el 90% de les depuradores públiques de Castelló –en la Diputació Provincial que paga aquesta factura mana el PP– i el 2015, a Castella-la Manxa i amb els populars en funcions, l’empresari confés va aconseguir la gestió de 74 depuradores públiques amb la seua empresa Facsa.

El 2017 i el 2018 i a pesar de la confessió pública del president de Facsa davant del fiscal i, posteriorment, en el judici, les empreses del seu grup han fet una pilota més que important en el Ministeri de Medi Ambient. Mentre Enrique Gimeno declarava en l’Audiència Nacional haver donat 405.668 euros en B per a pagar les campanyes del PP per a les eleccions autonòmiques del 2007 i les generals de 2008, una de les seues empreses aconseguia en UTE 21 milions d’euros per l’avaluació de les aigües de les confederacions hidrogràfiques del Xúquer, el Miño i el Duero. Els contractes són per a tres anys, però, si aconseguiren la pròrroga de tres més, el muntant podria ser de 42 milions.

L’empresari Enrique Gimeno declara en el judici pel finançament il·legal del PP valencià

Per a aquestes licitacions, el Grupo Gimeno s’ha presentat a través de la seua firma Iproma, que presideix la cosina d’Enrique Gimeno, n’és consellera la seua germana Pilar i el principal accionista de la qual és Facsa.

Quan va decidir confessar que havia finançat el PP, Gimeno va reduir les seues aparicions públiques, però la realitat és que continua sent el president de Facsa i el que controla el grup empresarial castellonenc. De fet, no és difícil veure Enrique Gimeno en els actes que organitza l’actual Govern valencià governat per PSPV i Compromís. Va estar en la presentació de l’ambaixada valenciana que la Generalitat ha obert a Madrid amb el lobby empresarial Connexus.

Les adjudicacions del Govern de Mariano Rajoy a Iproma –Grupo Gimeno– han posat en alerta les empreses del sector. L’empresa del grup empresarial d’Enrique Gimeno ha aconseguit tres de les sis adjudicacions de conques hidrogràfiques fetes fins l’actualitat. El Miño, el Xúquer i el Duero. El Segura, el Guadiana i les conques del Cantàbric han anat per a altres empreses, on també crida l’atenció que Dnota Medio Ambiente haja aconseguit dos contractes.

Queda encara per adjudicar l’anàlisi de les aigües de l’Ebre, el Tajo i el Guadalquivir, però les empreses del sector que s’han quedat fora temen una altra pilota d’Iproma.

En tots els contractes que ha guanyat l’empresa propietat del grup del finançador del PP ha anat amb altres companyies en UTE. Crida l’atenció la que ha guanyat l’UTE Iproma-Applus Norcontrol per 4.944.116,62 euros per les anàlisis de la qualitat de l’aigua de la Confederació Hidrogràfica del Miño. I és que Applus és una certificadora amb poca –o nul·la– experiència en el món de l’aigua.

Sospitosos habituals

Per al concurs amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Iproma ha acudit amb Typsa. Han guanyat un concurs de 6,85 milions, que, si aconsegueixen la pròrroga, el muntant podria ser de quasi 14 milions en sis anys. Typsa és una vella coneguda dels casos de corrupció valencians, de fet, està sent investigada amb l’expresident Francisco Camps pel projecte de la Fórmula 1 de València. Aquesta enginyeria hauria estat clau, segons els investigadors, per als possibles sobrecostos que es van produir en el circuit urbà de curses.

El tercer contracte d’Iproma amb Medi Ambient ha estat per a una de les joies de la corona, la Confederació Hidrogràfica del Duero. En aquest cas, l’empresa de la família Gimeno ha concorregut amb Labaqua SA. És, de moment i fins que s’adjudique l’Ebre, el contracte de més muntant econòmic. Per als pròxims tres anys facturaran a l’Estat 9,5 milions, que es podrien convertir en quasi 20 en el cas que se’ls concedira la pròrroga. El treball d’Iproma, els laboratoris del Grupo Facsa, consisteixen en l’avaluació de l’estat químic i biològic de les masses d’aigua en les diferents conques.

Preocupació en el sector

Les empreses del sector de l’aigua veuen amb molta preocupació que Iproma haja copat el 50% de les adjudicacions. Segons les puntuacions tècniques en poder de l’eldiario.es, les sospites tenen un cert fonament, més encara quan algunes de les competidores s’han quedat fora per baixes temeràries semblants a les de la companyia del Grupo Facsa.

En el concurs per a analitzar les aigües del Xúquer, Iproma va aconseguir el contracte amb una baixa del 51%. Va ser la segona oferta menys barata, però la primera es va quedar fora per baixa temerària. El mateix li va passar en el Miño, on amb una baixa del 56% va guanyar l’adjudicació perquè la més barata va quedar fora per temerària amb una baixa del 59%. La UTE exclosa tenia una oferta tècnica millor que Iproma, però va ser eliminada.

En el Duero, tampoc va ser l’oferta més barata, però Iproma en UTE va quedar per davant dels seus competidors perquè va presentar la millor oferta tècnica, segons els avaluadors del Ministeri de Medi Ambient.