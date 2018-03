L’empresa mixta Egevasa convoca el seu comité ètic per investigar els pagaments a l’agència del finançament de PSPV i Bloc

Egevasa, l’empresa mixta de gestió del cicle integral de l’aigua de la Diputació de València i l’empresa Aigües de València, van pagar almenys 25.000 euros a l’agència de publicitat Crespo Gomar, segons la investigació del presumpte cas de finançament il·legal del Bloc i el PSPV. En aquest cas, aquests diners, segons la policia, hauria anat a sufragar les despeses de la campanya dels nacionalistes “Adéu PP”, en què es va atacar la gestió dels populars en la campanya electoral de les municipals i autonòmiques del 2007.

Egevasa ha convocat el seu Comité d’Ètica la setmana que ve per tractar aquest i altres presumptes pagaments fets a Crespo Gomar, l’empresa de Gandia que hauria actuat com a pantalla –a l’estil trama Gürtel– per a finançar actes dels dos partits progressistes. El dia encara no està tancat per problemes d’agenda, però presumiblement la reunió serà dimecres que ve 4 d’abril.

El Comité d’Ètica és l’òrgan supervisor encarregat de vetlar pel bon funcionament d’Egevasa, previst dins del Sistema de Gestió per a Prevenció de Delictes implantat el 2017 amb la presidència del socialista Jorge Rodríguez.

Les investigacions tractaran d’investigar els pagaments a Crespo Gomar i si aquesta empresa va fer faenes per a Egevasa o, com sospita la policia, els va fer per a algun partit. Les presumptes campanyes de l’agència de publicitat haurien d’estar en els arxius de l’empresa mixta, en el cas que s’hagueren fet. De moment, només ha transcendit un pagament al gener del 2017 a Crespo Gomar, quan el president de la Diputació de València era Fernando Giner i el d’Aigües de València, Vicente Boluda.

Crida l’atenció que una empresa mixta dirigida pel PP acabara abonant, si les perquisicions de la policia ara judicialitzades són certes, per a abonar una campanya amb el nom “Adéu PP”.