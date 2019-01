Ximo Puig afirma davant el ministre Ábalos que la reforma del finançament és “inajornable”

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha considerat aquest dimarts que la reforma del sistema de finançament continua sent “inajornable” per a l'executiu valencià.

Puig ha contestat així davant el ministre de Foment, José Luis Ábalos, en l'acte de presentació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), preguntat per si la presència dels sindicats i de patronal valenciana en la reunió prèvia obeïa a una presa de contacte sobre l'infrafinançament.

Sobre aquest tema, Puig ha comentat que, encara que no era el tema de la trobada, en el qual només s'ha parlat dels comptes, en les pròximes setmanes sí que hi haurà una reunió entre la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i els agents socials, per a abordar la qüestió de la reforma del finançament.

El cap del Consell ha reconegut que la situació del parlament espanyol és complicada per a aconseguir un consens, però ha recordat que fins que s'aconseguisca l'acord, s'han de posar en marxa mesures transitòries que pal·lien la situació.

En aquest sentit, Ábalos ha afegit que l'increment de les inversions suposa una millora de la situació que repercutirà directament en els ciutadans fins que es produïsca la reforma del finançament.

Quant a les partides en matèria d'inversions, ha destacat que la dotació per al Corredor Mediterrani permetrà que es complisquen els terminis previstos i que també es contemplen 153,5 milions per al Corredor Cantàbric-Mediterrani.

Sobre les crítiques de l'alcalde Joan Ribó per l'escassa dotació prevista per al soterrament de les vies a València (2 milions) Ábalos ha explicat que és la partida destinada als informes i projectes constructius que requereix l'obra.