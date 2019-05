La sanitat valenciana diagnostica 2.300 nous casos d’anorèxia i de bulímia l’any 2018

“Les xarxes socials, encara que no són determinants pel que fa a l’increment de casos de bulímia o d’anorèxia, poden facilitar que les persones més vulnerables tinguen un caldo de cultiu per a iniciar comportaments no desitjables; vivim en un món en què el jo s’ha corporalitzat molt en persones que pateixen algun trastorn alimentós i en què som el que aparentem ser i no el que som”.

D’aquesta manera s’ha pronunciat el doctor Luis Rojo, catedràtic de Psiquiatria i expert en trastorns de conducta alimentària, sobre la possible incidència de les xarxes socials i de les noves tecnologies associades a la imatge personal en els casos d’anorèxia i de bulímia.

I és que, segons les dades aportades per la Conselleria de Sanitat, el nombre de pacients de més de 7 anys amb diagnòstic d’anorèxia, d’anorèxia nerviosa i de bulímia fins al mes de desembre passat va ser de 72.828, xifra que comporta 2.347 casos més que el 2017 (un augment del 3,3%).

Del total de pacients, 4.695 pateixen anorèxia nerviosa, fet que representa el 6,4%, 63.090 anorèxia (93,1%) i 5.043 bulímia (6,9%).

Malgrat el lleuger increment, Rojo ha assegurat que “les xifres solen ser les que acostumen a ser habituals, la diferència és que fa uns quants anys la detecció era més difícil perquè hi havia més tendència a amagar-ho; ara passa al contrari, hi ha molta més visibilitat”.

Quant al perfil dels pacients, des de Sanitat han explicat que l’anorèxia és més freqüent en dones en edats primerenques, entre 7 i 14 anys, i disminueix gradualment amb l’edat, sobretot a partir dels 25 anys en homes i de 30 en dones. A partir dels 70 i 80 anys torna a repuntar la freqüència de pacients amb aquesta malaltia.

Pel que fa a l’anorèxia nerviosa les franges d’edat en què la malaltia és més freqüent se situa entre els 15 i els 40 anys i, sobretot, en dones; 7 dones més per cada home que la pateix.

La bulímia nerviosa presenta un retard pel que fa a l’edat de diagnòstic; els pacients que la pateixen se situen entre els 20 i els 55 anys. En aquest cas la proporció per comparació és de 9 dones per cada home que la pateix.

Dels 124 ingressos hospitalaris que es van registrar l’any passat el 88,7% van ser de dones.

Sobre aquest tema, el doctor Rojo ha comentat que cada vegada es diagnostiquen més casos de menors de 14 anys, un fet que fins ara era poc habitual. Sobre l’ús de les xarxes socials, ha explicat que “és important que durant el tractament no compartisquen estats entre els mateixos pacients, que no creen grups de conversa entre ells perquè al final no és positiu que totes les seues relacions socials es limiten a la malaltia”.

Quant al percentatge de curació, ha assegurat que “el 70% dels pacients ingressen només una vegada; el 10%, dues vegades i el 5%, tres vegades; té solució, però és un procés molt lent que afecta d’una manera important la manera personal de funcionar, ja que parlem que el tractament mitjà sol durar entre 2 i 4 anys”.