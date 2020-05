La ultradreta no es parla: els dos regidors de Vox a València presenten una moció cadascun sobre el mateix tema i no les unifiquen

El ple de l’Ajuntament de València que es va celebrar dijous va tornar a evidenciar la divisió i incomunicació existent entre els dos membres del grup municipal Vox, que no es parlen.

El seu portaveu, José Gosálbez, va elevar una moció per a debatre un augment de les ajudes a l’hostaleria com a conseqüència de l’impacte del coronavirus (l’Ajuntament ha deixat sense efecte la taxa de terrasses entre març i desembre). Fins ací tot normal.

La cosa més sorprenent és que el seu número 2, el regidor Vicente Montañez, va presentar una proposta en la mateixa línia, sol·licitant que es cobrisquen les pèrdues que ha patit l’hostaleria pel retard en el pas a la fase 1.

A més, no van considerar l’opció d’unificar les mocions, com habitualment es fa quan coincideix la temàtica de les iniciatives presentades per grups polítics diferents. Sense anar més lluny, en el ple de dijous el PP i Ciutadans van debatre de manera conjunta propostes presentades per separat sobre les obres de conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament.

Malgrat tot, fonts de Vox van argumentar que les mocions no tenien relació l’una amb l’altra: "La de Gosálbez era sobre l’exoneració de la taxa de cadires i taules de terrassa fins al juny del 2021. Només afecta locals amb llicència de terrassa; la de Montañez anava sobre ajudes als locals que es van aprovisionar amb vista a passar a la fase 1 i que in extremis van retardar una setmana passar a aquesta fase, amb les perdudes consegüents en gènere i producte".

Amb tot, no és la primera vegada que es fa patent la falta de sintonia entre Gosálbez i Montañez. En el ple de setembre de l’any passat, el portaveu Gosálbez va retirar una moció presentada pel seu company Montañez, que va fer pública la seua discrepància amb aquesta decisió: "Aquest proponent i regidor no l’ha retirada (la moció) diga el que diga el seu portaveu".

Des de l’inici del mandat, els dos regidors del partit d’extrema dreta han mantingut diferències en altres qüestions com en la conveniència d’oficiar casaments, funció a què el portaveu ha renunciat, segons va explicar, per recomanació del partit. No obstant això, Montañez sí que ha acceptat la delegació d’aquesta funció.