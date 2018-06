València comença a girar impostos als edificis de l'Església amb finalitats lucratives

L'Ajuntament de València començarà a girar aquest mateix any els impostos municipals a totes les entitats que quedaven exemptes per la llei de mecenatge, les quals incompleixen la llei de lliure competència

Així ho han anunciat aquest dimecres la portaveu del grup municipal socialista, Sandra Gómez, i el seu company de partit i regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, durant un balanç dels tres anys de mandat dels cinc edils del PSPV-PSOE que forma l'equip de Govern municipal amb Compromís i València en Comú.

Vilar ha explicat que aplicarà aquesta mesura sense esperar a la reforma de la llei de mecenatge que vol escometre l'executiu de Pedro Sánchez en virtut d'una sentència que ha obligat un col·legi religiós de Madrid a pagar l'Impost d'Instal·lacions Construccions i Obres.

Es basa en la resolució del Jutjat contenciós administratiu número 4 de Madrid, en una sentència que aplica la dictada prèviament, el 27 de juny de 2017, pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Ara que el cas ha tornat a la justícia espanyola, el Jutjat Contenciós-Administratiu considera que la Congregació desenvolupa activitats econòmiques subjectes a les normes comunitàries sobre competència i, per punt, desestima el seu recurs, confirmant la resolució de l'Ajuntament de Getafe per la qual desestimava la seua sol·licitud de devolució de l'impost.

Segons ha explicat Vilar, l'Ajuntament de València girarà tant l'ICIO, l'Impost de Béns Immobles (IBI) i també l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) a aquelles entitats que superen el milió d'euros de facturació. A més, estudiaran si poden reclamar-ho amb efecte retroactiu en els últims quatre anys.

En el cas de València, almenys dues entitats de l'Església es veurien afectades per aquesta mesura.

Com ja va informar eldiario.es, és el cas de la Universitat Catòlica que fins ara no abonava 51.000 euros anuals d'IBI i de la Casa de la Salut que no pagava 196.000 euros anuals del mateix tribut, malgrat que el recinte sanitari va facturar l'any passat 32 milions d'euros. En tots dos casos, fan la competència a altres centres públics i privats, tant hospitals com a universitats.

Però no són els únics immobles que fins ara han quedat exempts de l'IBI. En concret, les arques municipals deixen d'ingressar cada any 5 milions d'euros en comptabilitzar 1.682 immobles exempts de l'IBI en compliment de dues normatives dependents del Govern central com són lay de mecenatge i l'acord de 1979 amb la Santa Seu.

D'aquests immobles, uns altres dels quals estaven exempts de l'IBI i ara podrien veure's obligats a pagar l'impost són el de la Fundació Bancaixa, que pels seus diferents locals hauria d'abonar 127.000 euros, el de Fira València, que s'estalvia 719.000 euros, l'Ateneu Mercantil, que per l'edifici de la plaça de l'Ajuntament hauria de pagar 105.700 euros o l'Institut Valencià d'Oncologia, que deixa d'abonar 65.600 euros.