La candidata del PP vol desmantellar els carrils bici executats per Ribó... i amb el suport dels populars el 2013

La política de mobilitat que ve aplicant l’equip de Govern de l’Ajuntament de València que lidera l’alcalde, Joan Ribó (Compromís), amb el suport del PSPV i de València en Comú, marca blanca de Podem, està sent un dels aspectes més debatuts del mandat.

La construcció de carrils bici ha centrat en els últims dies les crítiques de l’oposició. De fet, dijous, la candidata a l’alcaldia de València pel PP, María José Catalá, i el portaveu municipal de Ciutadans, Fernando Giner, van coincidir a proposar el desmantellament dels carrils bici del carrer de Colom, de les avingudes de Burjassot i del Regne de València, i del carrer d’Alacant (aquests dos últims en obres).

No obstant això, tal com han repetit diverses vegades els diferents responsables de l’actual equip de Govern, entre ells l’edil de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, la majoria d’aquestes actuacions responen a l’aplicació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat en el ple municipal de desembre del 2013.

El text es va aprovar amb els vots a favor del grup popular, que dirigia amb majoria absoluta Rita Barberá, mentre el PSPV i Compromís s’hi van abstindre i Esquerra Unida va votar en contra.

El PMUS, en l’apartat de propostes d’actuació, preveu l’execució de 39 carrils bici, la majoria dels quals ja s’han executat en el mandat actual o estan en projecte. Entre aquests, figuren l’anell ciclista pel carrer de Colom, el del Regne de València o el de la Gran Via de Ferran el Catòlic. També en proposa uns altres que, de moment, no estan previstos, com un a la Gran Via del Marqués del Túria.

El document no preveu el del carrer d’Alacant i tampoc el de l’avinguda de Burjassot, però de manera genèrica destaca la importància de “continuar amb el desenvolupament de la infraestructura ciclista a la ciutat”.

El Pla de Mobilitat també planteja l’eliminació dels carrils bici i itineraris ciclistes existents al centre de la ciutat (dins de la Ronda Interior): “el barri antic de la ciutat ha de ser un espai per als vianants i de pacificació del trànsit i, per tant, un espai de convivència, on el vehicle privat i la bicicleta compartiran l’espai amb seguretat”, estableix.

El Pla de Mobilitat també preveu que les bicicletes puguen circular contra direcció per carrers 30, un aspecte que recull l’esborrany de la nova ordenança contra el qual ha al·legat el mateix PP ha al·legat.

L’eliminació de les passarel·les per als vianants en altura de l’avinguda del Cid, un altre aspecte molt criticat per l’oposició, també apareix reflectida en el PMUS com una acció a desenvolupar, també en l’avinguda d’Ausiàs March.