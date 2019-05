El alcalde de IU en Zamora que ha logrado la mayoría absoluta: "No soy nadie para pedir la dimisión de Garzón, pero las cosas no se están haciendo bien"

Francisco Guarido logró revalidar la alcaldía de Zamora para Izquierda Unida. Lo hizo acudiendo a las urnas con las siglas del partido y el resultado ha sido un éxito. No solo ha logrado retener la única capital de provincia gobernada por IU, sino que lo ha conseguido ampliando su mayoría absoluta. Guarido considera que las claves de su éxito se resumen en dos: presentarse con las siglas de IU y haber trabajado, también en los 16 años que pasó en la oposición, pensando en todos los zamoranos.

Su partido concurrió a las elecciones municipales bajo su marca histórica y ha logrado una subida espectacular, al pasar de de 8 a 14 concejales en un Ayuntamiento en el que la mayoría absoluta se sitúa en 7. Guarido defiende que su partido recupere sus siglas, "siglas potentes" como las del PSOE, PP o, ahora, Ciudadanos. "Hay mucha gente que preferiría votar a las siglas de de Izquierda Unida. Parece que los hechos demuestran que el modelo de confluencias va a menos, en términos generales, y tenemos que reflexionar sobre ello". Lo contrario, asegura en declaraciones a eldiario.es, sería "insistir en un camino cada vez más angosto".

Guarido asegura que no es nadie para pedir la dimisión del Coordinador Federal, Alberto Garzón, pero insiste en que las cosas "no se están haciendo bien", y que es la dirección de la formación la que, "con toda la información" de otros municipios y comunidades, debería tomar una decisión sobre el futuro estratégico del partido. Además, señala que dentro de la propia IU hay gente que reclama "otro modelo" para el partido y que hay personas "muy válidas" que plantean caminos diferentes y a los que habría que escuchar. Preguntado sobre quiénes podrían cambiar de rumbo, el alcalde zamorano dice que tiene que ser alguien que crea "un poco más en la fórmula IU, al estilo de hace años".

"La crítica o no crítica pública la debe hacer el Coordinador Federal", insiste. Para Guarido, la reflexión interna es indispensable. "Algo de crítica deberíamos hacer si los resultados van a peor. Persistir en el error no es de sabios". Según el alcalde, el problema de que la izquierda no sume no es tanto perder poder como terminar perjudicando a los ciudadanos. "Lo importante es que si la izquierda no tiene la representación que deseamos, se acaba perjudicando a los trabajadores y a la gente que más lo necesita", remata.