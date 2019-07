El socio del PSOE, el único partido que propone una reducción del sueldo de los concejales en el Ayuntamiento de Valladolid

Los grupos del Ayuntamiento de Valladolid han iniciado este viernes la revisión del Reglamento Orgánico. Aunque tenían intención de discutir los 25 primeros puntos de los 104 que lo componen, no han pasado de los 11 primeros. "Somos cinco grupos y el tiempo se nos ha echado encima", ha explicado a la salida de la reunión el portavoz del PSOE, Pedro Herrero.

Uno de los puntos más controvertidos es el número 9, que trata la retribución de los concejales del Ayuntamiento y sobre el que no se ha tomado todavía ninguna decisión. En esta primera toma de contacto, los grupos han expuesto sus propuestas. Valladolid Toma la Palabra considera que deben reducirse un 25% mientras que el PSOE y el Partido Popular apuestan por una actualización de los sueldos.

Pilar del Olmo, la portavoz del grupo popular cree que es necesario modificar de forma profunda el Reglamento en esta materia al ser "caduco, antiguo y obsoleto". Aunque la edil prefiere no hablar de aumento de las retribuciones, sí cree que es necesario "adaptarlas". La posición dista mucho de lo que el grupo popular defendió durante el mandato anterior, cuando los concejales presentaron una enmienda (que llegó a aprobarse) para rebajar el sueldo únicamente al alcalde Óscar Puente, que pasó de 82.900 euros anuales a los actuales 76.500.

En aquella ocasión, Valladolid Toma la Palabra también planteó que los cargos públicos no cobrasen más de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional, lo que supuso un primer roce con sus socios de Gobierno. Un encontronazo con los socialistas que ahora podría repetirse, pues como expuso la concejala María Sánchez este jueves, no esperaba que pudiera llegarse a un acuerdo con el resto de grupos.

La confluencia de Izquierda Unida quiere rebajar un 25% el sueldo de todos los concejales, lo que supondría un ahorro de 276.000 euros al Ayuntamiento, según calcula la formación. También rechaza el aumento salarial del 25% para los concejales sin dedicación exclusiva, de 916 a 1.100 euros, como aprobó el pleno la semana pasada con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos.

Los socialistas se muestran reacios explicar si su propuesta incluye o no un aumento general de las retribuciones, a pesar de que la semana pasada votaron junto al PP el aumento del sueldo a los concejales sin dedicación exclusiva. "Las posiciones de los grupos son de sobra conocidas", dice Herrero, que no se ha aventurado a explicar si coincidirán de nuevo con los 'populares', aunque asegura que no se trata tanto de "una coincidencia" como de una forma similar de entender el ejercicio de la política.

"Se producen debates interesantes que además nos enriquecen". Sí espera el portavoz que el PP actúe de manera más constructiva que en el inicio del anterior mandato, cuando el PP rechazó reformar el Reglamento, pero Herrero cree que ahora es distinto: "El PP venía de perder una mayoría absoluta, ahora entienden cuál es su papel. Espero que seamos más constructivos".

Desde Ciudadanos afirman no tener una posición todavía respecto a las rebajas o subidas salariales de los ediles. "Nuestra postura está pendiente de lo que resulte de las consultas que se han trasladado al secretario de la ponencia", explica a eldiario.es el concejal Martín Fernández Antolín. En todo caso, confirman que no van a reclamar una reducción salarial del 10% como hicieron sus antecesores en el cargo hace cuatro años.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el portavoz y único concejal de Vox en el consistorio, Javier García Bartolomé, aseguró que deseaba un acuerdo que permitiera adecuar y mejorar el funcionamiento de los grupos, lo que "no implica necesariamente subidas de sueldo ni más personal".

Actuales retribuciones

El alcalde Óscar Puente recibe 76.500 euros anuales por su desempeño. Los cinco tenientes de Alcalde, Manuel Saravia, Ana Redondo, Pedro Herrero, María Sánchez y Charo Chávez, 70.174,44 euros. La misma cantidad percibida por los tres concejales delegados generales. Por su parte, los portavoces municipales ganan al año 57.746,50, los concejales con dedicación a tiempo parcial, 19.036,19 y aquellos sin dedicación, 11.002 euros.