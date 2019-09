El PP de Valladolid defenderá la capitalidad aunque la dirección regional se oponga

El Partido Popular de Valladolid presentará este martes una moción en el Pleno para pedir a las Cortes una reforma del Estatuto de Autonomía que convierta a Valladolid en capital de Castilla y León. Esta moción, que fue anunciada en el Pleno de septiembre por el concejal José Antonio de Santiago-Juárez, ha sido ideada por el Grupo Popular de Valladolid de forma independiente y sin que haya existido comunicación con la dirección autonómica del PP, según ha explicado la portavoz del Grupo Popular, Pilar del Olmo. "Vamos por libres", ha llegado a decir.

"No hemos recibido ninguna llamada. Esto es una cosa de Valladolid. Una reivindicación de Valladolid", ha asegurado del Olmo en una comparecencia de prensa celebrada en dependencias municipales. Para la concejala vallisoletana, el momento de abordar el dilema de la capitalidad es este, porque ya hay registradas en las Cortes de Castilla y León dos reformas del Estatuto de Autonomía. "¿Cuándo vamos a abordarlo? ¿Dentro de 40 años!", se ha preguntado.

A principios de mes, el Secretario del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, desautorizó la propuesta que de Santiago-Juárez había planteado, al considerar que era un debate cerrado. Unas declaraciones que recibieron una contundente respuesta del concejal, que llegó a pedir que le abriesen un expediente si el partido consideraba que la propuesta era equivocada. Con todo, del Olmo ha asegurado este jueves que "no entendería" que el Grupo Popular en las Cortes, frenase la aspiración de Valladolid de convertirse en la capital oficial de la Comunidad. "Cada grupo tiene su opinión. Somos una Comunidad con complejos de provincias y mientras no se nos quiten, no vamos a conseguir tener un sentimiento autonómico", ha sentenciado.

Del Olmo se ha mostrado optimista con la posibilidad de que la moción salga adelante el próximo martes 1 de octubre. "Se va a plantear en el Pleno y cada grupo puede manifestar su opinión", ha expresado antes de subrayar que confía en que los grupos municipales defenderán Valladolid. Sobre la posición de el alcalde Óscar Puente en dicho pleno, del Olmo ha dicho que defenderá "los intereses de Valladolid" y que "seguro que lo tendrá claro a la hora de apoyar la moción".