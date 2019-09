El ex vicepresidente de Castilla y León carga contra su partido por no apoyarle en su propuesta de designar capital a Valladolid

José Antonio de Santiago Juárez, actual concejal del PP en el Ayuntamiento vallisoletano y exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha cargado este viernes contra su partido por no respaldarle en la propuesta que hizo el pasado martes en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid para convertir a la ciudad del Pisuerga en capital de la Comunidad Autónoma. La propuesta, que surgió en el pleno, en medio de una moción sobre otro asunto sin relación, corrió como la pólvora por toda la Comunidad y suscitó las críticas en muchas otras capitales de provincia de Castilla y León, que consideran que Valladolid, actual sede de las principales instituciones, ya ostenta gran parte del poder autonómico. En la intervención de este viernes, De Santiago-Juárez ha querido explicar en detalle los motivos de su propuesta y ha reiterado la intención de su grupo municipal de presentar en el pleno de octubre una moción para pedir a las Cortes que Valladolid sea la capital.

De Santiago Juárez sorprendió con su propuesta de que Valladolid se convierta en la capital de la Comunidad. El propio Partido Popular de Castilla y León apenas tardó dos horas en corregir la propuesta del grupo municipal en el Ayuntamiento. "¿Usted se puede creer que me puede decir a mí el vicepresidente de las Cortes, y a la sazón, secretario del PP de Castilla y León, que me desautoriza?", ha respondido este viernes De Santiago al comunicado que el Secretario del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, envió a los medios el martes para tratar de "cerrar" la polémica sobre la capitalidad . "Si cree que es una barbaridad lo que he pedido lo que podría hacer es elevar un expediente o expulsarme", ha subrayado el concejal. "Anda que no ha tenido cosas para hablar este verano y ha estado callado".

Según ha matizado De Santiago-Juárez, la propuesta que va a presentar su grupo busca que Castilla y León, hasta ahora la única Comunidad que no tiene capital oficial junto al País Vasco, designe a su ciudad más poblada como capital. Esta propuesta, ha explicado el exvicepresidente de la Junta "no va contra nadie ni contra ninguna provincia". Lo único que pretende, ha asegurado, es dar respuesta al artículo 147 de la Constitución, que establece en su apartado c) que en los Estatutos de Autonomía debe aparecer "la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias", algo que a día de hoy, según el concejal, en el de Castilla y León no sucede.

A pesar de las voces críticas dentro de su formación, De Santiago no teme un postile castigo. "Represalias, ¿por qué? ¿Qué daño hace que en un partido constitucionalista un miembro diga que se cumpla la Constitución?", se ha preguntado antes de volver a cargar contra el vicepresidente y contra el presidente de las Cortes. Lo que no acepta De Santiago es que "por algo tan sencillo salgan en tromba" a criticarle. "Yo entiendo y no critico lo del 'pisito' del presidente de las Cortes", ha dicho, sobre la polémica del piso presidencial del presidente de las Cortes, Luis Fuentes. Según De Santiago, Fuentes, que hace una década militaba en la Unión del Pueblo Salmantino, "hacía campaña para que esta comunidad se dividiese en dos y ahora tiene un pisito en Valladolid".

Para el concejal del Ayuntamiento del consistorio vallisoletano, el debate sobre la capital de la Comunidad debería cerrarse de una vez. Por eso ha instado a "arreglar" un asunto que puede parecen menor, pero que esconde una realidad. Que en Castilla y León no hay sentimiento de Comunidad ni de pertenencia". Por eso, ha reiterado, cuando alguien trata de promover asuntos colectivos que afectan a varias provincias, estos se acaban atascando. "Se rompen porque aparece el provincianismo más rancio y el miedo más pueril", ha rematado.

En su intervención ante los medios de este viernes, el exvicepresidente de las Cortes ha querido ahondar en su propuesta y aclarar, que la reforma del Estatuto para incluir la capitalidad no ha partido de él, ya que han sido PP y Ciudadanos los que plantearon una reforma express, y que su grupo municipal se sumó para intentar que se incluya su propuesta. "Hoy la exconsejera de familia, Alicia García, decía que no era momento. Pero no se ha enterado que la reforma express no la he planteado yo. Se ve que hay diputados que cuando van a Madrid no leen la prensa de Castilla y León", ha dicho De Santiago.

"No decimos que sea urgente ni prioritario, sino que ya que lo hacen, se puede aprovechar", ha explicado. "Esta comunidad será una comunidad de verdad cuando los ciudadanos de Valladolid nos alegremos de lo que pasa en Salamanca, o cuando los de León se alegren de los éxitos de Valladolid". También ha querido el concejal vallisoletano disipar dudas sobre la intención de su propuesta, que, según él no busca "ni quitar" a otras provincias para dar más poder a Valladolid ni tampoco, perjudicar al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. "Otros han dicho que queremos poner chinitas en la rueda del señor Mañueco. ¿Usted cree que 9 concejales de la oposición de un Ayuntamiento somos capaces de eso? Eso significaría que son muy débiles", ha rematado.

También ha tenido palabras el concejal para el vicepresidente de la Junta, a quien se ha referido como "virrey de la Transparencia". Igea, tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, ha intentado quitar hierro al debate sobre la capitalidad, para decir que nadie le ha parado en la calle para preguntarle por el asunto. Sobre ello ha ironizadoDe Santiago: "a mi me paran por los tuits de Igea por ver quién es más feo, si él u Óscar Puente", ha dicho sobre un debate que mantuvieron la semana pasada el vicepresidente de la Comunidad y el alcalde de Valladolid en Twitter.

También se ha explayado sobre la futura comisión de investigación sobre relaciones con los medios en las Cortes de Castilla y León. De Santiago ha mostrado su intención por acudir, incluso si no le llaman. "Voy a poner ejemplos concretos de políticos que han amenazado a medios. Enseñaré pruebas, porque doce años dan para mucho", ha dicho. También ha explicado que hay políticos de la Comunidad que "se han dejado influenciar por un medio hasta para hacer preguntas parlamentarias", para lo que también tiene evidencias.