Los condenados de la Arandina vuelven a casa mientras el tribunal delibera sobre su entrada en prisión

El tribunal del caso Arandina delibera sobre la situación personal de los tres futbolistas condenados a 38 años de prisión por agresión sexual a una menor de 15 años en Aranda de Duero en noviembre de 2017, mientras ellos regresan a su casa. La vistilla en la Audiencia Provincial de Burgos ha arrancado a las 11:00 y ha durado 24 minutos escasos. El Ministerio Fiscal ha empleado 4 minutos, la acusación particular otros cuatro, la popular tres y las defensas a excepción de una que se ha extendido diez minutos, tampoco han superado los cuatro.

Las partes personadas en el proceso desconocen cuánto puede durar la deliberación, "pueden ser días, horas, o semanas" ha reconocido uno de los letrado defensores. Los abogados de los condenados, como era de esperar, han pedido al tribunal que se mantenga a sus representados en libertad en tanto se se resuelven los futuros recursos. Han recordado además que los tres futbolistas han estado en libertad durante la instrucción, el juicio y una vez conocida la sentencia, sin que haya habido intento alguno de fuga.

"El que más gana tiene un sueldo de 500 euros y su padre es albañil, no sé dónde va a ir. No son extranjeros que puedan volver a su país como en otros casos", ha dicho un abogado. Además, ha precisado que las madres de los tres han llegado a la vistilla con una bolsa preparada "con cepillo de dientes" y ropa por si el tribunal determinaba el ingreso inmediato en prisión". Las tres acusaciones piden el ingreso en prisión en base a la gravedad del delito, la condena y el riesgo de fuga.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos se conoció el pasado jueves. Según el tribunal los tres ex jugadores de la Arandina, de 24, 22 y 19 años en el momento de los hechos, cometieron un delito de agresión sexual y dos de cooperación necesaria contra una niña de 15 años a la que desnudaron y penetraron y que no mostró oposición o resistencia por la intimidación ambiental que suponía estar ante tres hombres más fuertes que ella. Por todo ello, cada uno fue condenado a 38 años de prisión, si bien no cumplirán más de 20.

Concentraciones a la salida de la Audiencia Provincial de Burgos. L.C.

Por agresión sexual a una menor de 15 años, cada uno de los acusados ha sido condenado a 14 años de prisión. Pero además, la sentencia adopta la doctrina del Supremo y estima que todos ellos cometieron un delito de cooperación necesaria que establece que cada uno de ellos es responsable criminalmente de lo realizado por sí mismo, una agresión, y cooperador necesario de lo realizado por los demás, el resto de agresiones. Así, a los 14 años por delito de agresión sexual para cada uno de ellos se suman otros dos de cooperación, penados con 12 años.

Ante las puertas de la Audiencia se han concentrado dos grupos, unos en apoyo de los condenados y otro de feministas en apoyo de la víctima.