AUDIO | Agresión telefónica racista y machista a una trabajadora de Goiko: "Me cago en tu raza y en tu país de mierda"

Una trabajadora de las hamburgueserías Goiko responde una llamada de un cliente que quiere poner una reclamación por una consumición realizada en otro local. Mientras la empleada intenta explicarle su equivocación y darle una solución a sus quejas, el hombre comienza a gritar una retahíla de insultos y amenazas racistas y machistas. "Me cago en tu puta cara. Eres una puta sudaca de mierda. Tu país está en la mierda", le espeta el agresor al otro lado del teléfono, según queda registrado en una grabación difundida a través de la cuenta de Facebook 'Soy Camarero'.

una camarera atendiendo una llamada en el restaurante donde trabaja, en dicha llamada reclamaban que se le devolviese el dinero de un pedido, la compi le quiere informar de que está llamando al local equivocado ya que hay más restaurantes de la misma marca. #bastaya#Denunciapic.twitter.com/3Xg905drKK — Soy Camarero (@soycamarero) December 15, 2019

Los hechos ocurrieron el pasado jueves en el restaurante de Goiko ubicado en María de Molina, según ha confirmado el departamento de comunicación de la empresa a eldiario.es. La víctima de la agresión realizaba su turno como "guía de experiencia" en la hamburguesería, cuando recibió a una llamada de un cliente que aseguraba, en tono muy nervioso y agresivo, haber comido "carne podrida" en uno de los locales.

"Eres una puta sudaca de mierda, hija de puta", le dice una y otra vez. "Me cago en tu raza y en tu país de mierda que estáis pasando hambre", insiste el cliente. El hombre, que asume sin datos que su interlocutora procede de Venezuela por su acento, empieza a criticar el país latioamericano. "Que tu país es una puta mierda, Venezuela, hija de puta", grita el cliente, quien amenaza a la trabajadora en varias ocasiones: "Te voy a pillar y te voy follar la cara, hija de puta". Por el momento se desconoce la nacionalidad de la víctima.

"Vale, caballero", responde la empleada, quien le pregunta en varias ocasiones, entre insulto e insulto, si la reclamación que quiere tramitar se debe a una consumición realizada en el restaurante al que está llamando. Finalmente, el agresor responde que no, pues ha comido en otro local, el de San Sebastián de los Reyes, pero llama al de María de Molina porque no le respondían al teléfono. Entonces, mientras los gritos no cesan, la trabajadora de Goiko le explica que debe llamar a la 'Central de Apoyo' de la empresa para poder formalizar su queja.

"Me da igual jodida puta, dame el dinero de vuelta", le responde sin escuchar a su interlocutora. "No me digas vale, puta, que te voy a romper la cara, te voy a dejar sin dientes, puta", la amenaza de nuevo. "No me digas 'vale', que voy a ir y te voy a reventar los cristales".

La trabajadora mantiene la calma en todo momento y, antes de colgar, le vuelve a repetir los pasos que debe seguir para reclamar en el lugar indicado: "Diríjase a la central de apoyo, ¿vale?". El cliente mantiene sus respuestas racistas: "¿Qué dices, puta? No te entiendo. No hablas mi idioma, hija de puta. Pásame con alguien que hable castellano".

Goiko de momento no va a denunciar los hechos

Desde Goiko han confirmado los hechos a eldiario.es. "Lamentablemente, esa conversación y esos ataques verbales se produjeron" y "la guía de experiencia del Goiko de María de Molina respondió con una entereza ejemplar", han respondido desde el departamento de comunicación, quien sostienen que el agresor contactó con la empresa a través de distintas vías.

Según detallan desde la cadena de restaurantes, el mismo día de los hechos, el director de recursos humanos "se puso en contacto con la persona afectada para brindarle su apoyo y conocer su estado de ánimo tras una situación tan dura". Las mismas fuentes señalan que la empresa está realizando "seguimiento" de cómo ha afectado a la plantilla este suceso, pero por el momento no se plantean denunciar los hechos.

Desde 'Soy Camarero' explican a eldiario.es que las agresiones verbales racistas sufridas por los trabajadores del mundo de la hostelería no son puntuales. "Insultos, llamarles sudaca, o pedir ser atendidos por una persona española es algo que se repite", indican. "Desde que hemos publicado el audio, varios camareros se han puesto en contacto con nosotros para contarnos otros episodios similares", detalla su portavoz, quien asegura haber difundido el audio para "llamar la atención" al respecto.

La falta de denuncias de los delitos de odio

La falta de denuncias de agresiones verbales o físicas xenófobas es comín en España. Las ONG especializadas llevan años alertando de la infradenuncia que surge en los casos de episodios de delitos de odio. Desde el Ministerio del Interior advierten de que, pese a que este tipo de delitos han aumentado, especialmente en Internet y redes sociales, "no se alcanzan las tasas de denuncias habituales en otros delitos a causa del temor de los agredidos a sufrir la doble victimización que supone la estigmatización o la divulgación de datos personales".

Por esta razón, el Gobierno lanzó en enero de este año el Plan de acción contra los delitos de odio, una guía estratégica que incluye formación en delitos de odio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, prevención de los incidentes y delitos, atención a las víctimas, y respuesta ante estos incidentes.