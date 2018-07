El Ayuntamiento de Madrid entrega sus primeras tarjetas de vecindad a migrantes sin papeles

Un grupo de vecinos del distrito Centro de Madrid han recibido este miércoles las primeras Tarjetas de Vecindad emitidas por el Ayuntamiento. El documento, que se encuentra en fase piloto hasta septiembre, les permitirá demostrar el arraigo y acceder a los servicios municipales, y podrá ser solicitado por personas en situación administrativa irregular que hayan sido atendidas en los servicios sociales o las ONG que tienen convenio con el Consistorio.

La entrega de las primeras tarjetas ha tenido lugar en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de Centro, donde se puede solicitar de forma presencial y a través de cita previa de forma gratuita. Cinco hombres y dos mujeres residentes en la ciudad han recibido allí por primera vez el documento en un acto ante los medios de comunicación.

"Somos de este barrio, hemos recibido la tarjeta y estamos contentos. No es suficiente. Puedo identificar de dónde soy, dónde vivo...pero con esto no puedo trabajar", ha explicado uno de los receptores, un hombre procedente de Bangladesh que asegura llevar más de 10 años en España en situación irregular. "Antes, la persona si no teníamos documentos, la Policía buscaba nuestro pasaporte para expulsarnos del país", sostiene.

En el acto de entrega estaban presentes la teniente de alcalde y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras; del delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto; del concejal presidente de Centro, Jorge García Castaño; y de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Purificación Causapié.

"Lo primero que hacen estas tarjetas es reconocer a estas personas como vecinos y vecinas de Madrid", ha señalado Higueras durante su comparecencia. La delegada ha indicado que ya se han presentado 48 solicitudes para obtener este documento. En octubre de 2016, el Pleno municipal aprobó la implantación de esta medida, impulsada por el grupo socialista.

Causapié ha señalado que es "un día muy importante para la ciudad de Madrid" y ha asegurado que la tarjeta de vecindad es "un instrumento para facilitar la convivencia", que "pretende, en primer lugar, acercar y facilitar el empadronamiento".

Los requisitos y los servicios de la tarjeta

Según explica el Ayuntamiento, el documento podrá ser solicitado por las personas extranjeras mayores de 18 años que "no pueden acreditar documentalmente su residencia habitual" en la capital, que lleven más de seis meses y que previamente se hayan empadronado en los centros de servicios sociales, los recursos especializados municipales y las asociaciones especializadas "avaladas" por el Distrito.

Según indican fuentes municipales a eldiario.es, en las oficinas se les pregunta si han sido atendidos por algún servicio social desde hace más de seis meses y si la respuesta es afirmativa son empadronados en la sede del servicio social. Por su parte, las asociaciones especializadas deberán rellenar la documentación asegurando que conocen al solicitante desde hace más de seis meses.

Los titulares de la tarjeta solo tendrán acceso a los servicios públicos que presta el Ayuntamiento, entre ellos los servicios sociales, o los relacionados con la salud, cultura y deportes. No permite, sin embargo, solicitar un abono de transporte público, aunque los representantes municipales han indicado que se buscará un acuerdo con el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid para que la tarjeta de vecindad sea un documento identificativo suficiente para poder pedirla.

Por otro lado, el documento les permitirá demostrar el arraigo en caso de detención o cuando se abra un procedimiento de expulsión. "Es muy importante que las personas tengan un documento que demuestren que está en esa ciudad de cara a cualquier gestión futura", ha dicho la portavoz socialista.

Asimismo, como ha indicado uno de los nuevos titulares, los representantes han insistido en que el documento "no sustituye al DNI ni el permiso de residencia o de trabajo ni reconoce situaciones que corresponden al Ministerio del Interior, ya que no identifica a la persona sino su condición de vecino de Madrid". Sí podrán acceder a las becas remuneradas de formación de la Agencia para el Empleo.

Causapié ha indicado que el Ayuntamiento se ha comprometido a solicitar al Ministerio del Interior la regularización extraordinaria "personal e individual" para quienes cursen satisfactoriamente estos cursos becados. La tarjeta de vecindad se extenderá a todos los distritos una vez desarrollada y evaluada la experiencia piloto en Centro.