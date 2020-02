Un juez ordena la devolución a Marruecos de dos menores migrantes acogidos en Melilla tras condenar a sus madres por "abandono"

El juzgado número 5 de Melilla ha decretado este sábado la expulsión a Marruecos de dos menores extranjeros no acompañados acogidos en el centro de La Purísima, tras detener a sus madres durante una visita a sus hijos en la ciudad autónoma, según ha confirmado la Delegación del Gobierno a eldiario.es. La devolución se ha producido después de que el juez recibiese la luz verde de la Fiscalía de Menores, que activa de facto la devolución de menores migrantes al país vecino.

El juicio exprés se ha realidado después de que la Guardia Civil detuviera a las mujeres en los alrededores del centro de acogida La Purísima, donde estaban tutelados sus hijos. Una vez que los agentes comprobaron que eran sus progenitoras, fueron puestas a disposición judicial por un delito de "abandono de menores", han informado a eldiario.es desde la Delegación del Gobierno de Melilla.

"Tras la realización de gestiones, los agentes comprueban que son las madres de estos menores y que los habían abandonado para que se hiciera cargo el citado Centro", han añadido las mismas fuentes.

Tras ser puestas a disposición judicial, por un delito de abandono de menores, el juez ha condenado a las dos madres a cuatro meses de prisión, y ha ordenado "que se acompañe a las madres e hijos a la frontera para su retorno a Marruecos", han apuntado desde la Delegación del Gobierno en Melilla. No obstante, las madres no cumplirán la pena en la cárcel, pues en la sentencia se recoge su devolución a la frontera con Beni Ensar (Marruecos).

Según han indicado desde la Delegación del Gobierno, la expulsión se ha producido "una vez oído al fiscal de menores y velando por el interés del menor para evitar el desarraigo". Se trata del primer fallo conocido publicamente que ordena la devolución de niños extranjeros no acompañados acogidos en España.

“Están contados los casos en los cuales las fuerzas del orden cogen ‘in fraganti’ a los padres con sus hijos. Los padres, conociendo las consecuencias de los encuentros, lo hacen a escondidas. Pero cuando son interceptados los ponen a disposición judicial”, ha reaccionado Abderrahim Mohamed (CpM), viceconsejero del Menor y Familias de Melilla, poco después de que la Delegación del Gobierno informase de la sentencia.

Cuando un menor migrante llega a suelo español sin la compañía de un adulto, las comunidades autónomas son las encargadas de su tutela. No pueden ser expulsados, a no ser que lo reclamen sus familiares en los países de origen. El ministerio del Interior lleva meses de negociación con Marruecos con el objetivo de reactivar el 'Acuerdo bilateral sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y retorno' firmado en 2003 con le país vecino. Aunque entró en vigor en 2013, nunca se pudo aplicar.

Este acuerdo de 2003 entre ambos países, tras sucesivas actualizaciones, la última en 2013 con Mariano Rajoy, versa sobre cooperación en materia de prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada. El documento obliga a ciertas medidas que no se han cumplido. Entre ellas, levantar acta del acuerdo cada seis meses o la creación de un comité de seguimiento.

El anterior gobierno local del Partido Popular con Juan José Imbroda intentó reactivarlo sin éxito, en varias ocasiones. Por su parte, Coalición por Melilla, entonces en la oposición, achacaba la no puesta en marcha del convenio a la “falta de comunicación fluida entre España y Marruecos”.

En abril del año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez dio los primeros pasos para reactivar las deportaciones a Marruecos de menores extranjeros no acompañados. Una delegación marroquí viajó entonces a la Comunidad de Madrid para identificar y, con ello, iniciar los trámites del procedimiento de repatriación de 23 niños tutelados, según la notificación enviada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras al Ejecutivo regional, a la que tuvo acceso eldiario.es. Era la primera vez que Pedro Sánchez desempolvaba el convenio con Marruecos.

Desde el departamento dirigido por Grande-Marlaska insistían entonces en que "la Fiscalía del menor concluiría si su repatriación " cumpliría el interés superior" de los niños o adolescentes. Las mismas fuentes aseguran que es "un proceso garantistas" y que solo se expulsará a los menores de los que se concluya que "están mejor en Marruecos que en España". No obstante, no se ha tenido conocimiento de que ninguno de estos 23 menores fuesen finalmente devueltos a su país de origen.

A lo largo del convenio, Marruecos se compromete a identificar a los menores y a su familia "en un plazo de tres meses" desde que las autoridades españolas envíen los datos obtenidos de los recién llegados. El tratado también estipula que todos los retornos se realizarían atendiendo al "interés superior de los menores de edad" que incluye "garantizar" las "condiciones de la reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela", así como la creación de una comisión de seguimiento.

En 2006, un año antes de que se firmara el acuerdo, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Fundación Raíces y la asociación Alkhaima comenzaron a constatar casos de supuestas "reagrupaciones familiares" a Marruecos que se llevaron a cabo como "expulsiones sin garantías". Uno de ellos, el caso de un menor cuyo retorno se consiguió detener cinco minutos antes de que despegara el avión que le iba a llevar de vuelta a Marruecos.

El caso terminó en el Tribunal Constitucional, que en 2008 concluyó en una sentencia histórica que no se escuchó al menor, se realizó el proceso sin asistencia letrada y sin evaluar si se daban las circunstancias familiares y sociales para garantizar su protección en Marruecos. Se reconoció el derecho de los menores a defenderse judicialmente y a oponerse a cualquier decisión que se adopte contra ellos si creen que lo que pretenden sus tutores les perjudica.