Inmigración e Ingreso Mínimo Vital: los bulos que te están intentando colar

Desde que se aprobara el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y se publicara en el Boletín Oficial del Estado este lunes, la desinformación sobre la población migrante ha resurgido con afirmaciones como que "todos los inmigrantes que lleguen en patera" a España tendrán derecho a percibir esta ayuda o con imágenes que te hacen creer que muchos inmigrantes ya están solicitándola. Sin embargo, la regulación de esta ayuda es clara: para percibirla, el solicitante deberá llevar al menos un año residiendo en España de manera regular.

Las únicas excepciones serán si la solicitante es víctima de violencia de género o si es víctima de trata de seres humanos o de explotación sexual, una situación que deberán poder demostrar.

Algunos mensajes están intentando hacer creer que esta última excepción significa que los inmigrantes que lleguen a través de mafias de tráfico de personas en pateras tendrán acceso a esta prestación. Es un bulo que mezcla y confunde víctimas de trata con personas víctimas de mafias de tráfico para llegar a España en patera. Esto no es lo mismo. La trata de seres humanos es a personas que sufren explotación sexual o con fines de explotación laboral y nunca es consentida o este consentimiento está sujeto a coacción y no implica transnacionalidad, mientras que el tráfico de personas sí que es consentido y se centra en el cruce de fronteras.

No es cierto que “todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho a cobrar la renta”.

Uno de los mensajes que más se ha difundido esta semana sobre el IMV vinculándolo a la migración irregular afirma que todas las personas que lleguen en patera a España podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital. Es un bulo: para conseguir esta prestación es necesario llevar al menos un año residiendo de manera regular en España. Sólo las víctimas de violencia de género, de trata o los menores que se incorporen a la unidad de convivencia estarán exentos de esta condición, como explica el Real Decreto que regula esta ayuda publicado este lunes en el BOE.

En Real Decreto también se especifica que las víctimas de trata y de explotación sexual deberán acreditar esta condición a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a este tipo de víctimas o por los servicios sociales.

También Santiago Abascal, líder de Vox, ha afirmado en Twitter que "todas las personas que lleguen en patera tendrán tendrán derecho a cobrar la renta", en relación al Ingreso Mínimo Vital, pero como os hemos contado esta afirmación es falsa.

En este vídeo en árabe no se dice que las personas que están en situación irregular puedan acceder a la prestación.

Esta semana un vídeo de cinco personas hablando en árabe sobre la renta mínima se ha difundido por Twitter, Facebook y WhatsApp con mensajes como "publicitan por todo el Magreb el Ingreso Mínimo Vital" o asegurando que explican "la posibilidad de acceder a la ayuda a pesar de encontrarse en situación irregular". Esto es falso: tres traductores nos han confirmado que en el vídeo no se dice en ningún momento que las personas en situación irregular puedan acceder a esta ayuda. De hecho, al final del vídeo, uno de los participantes explica que esta ayuda "la recibirán personas que tienen papeles" y señala que "los que no tienen papeles" no la recibirán.

Las personas que aparecen en este vídeo son Otmane El Hadad, Khadija Ben Amar Taza, Abou Mariam, Karim Kasri y Abou Razan, youtubers que en algunos casos tienen miles de seguidores y que hablan en sus cuentas sobre cuestiones administrativas como la renta mínima y los ERTE, o de la obligatoriedad del uso de mascarillas durante el confinamiento por el coronavirus.

No es cierto que las excepciones en las condiciones para acceder al Ingreso Mínimo Vital hagan referencia al tráfico de personas: la trata y el tráfico de personas no es lo mismo.

Otro de los mensajes que más se ha difundido en los últimos días en redes sociales es el que afirma que las excepciones para poder acceder al ingreso mínimo vital sin llevar un año residiendo de manera legal en España hacen que cualquier inmigrante ilegal que llegue en patera a España tiene derecho a percibirla. Esto es falso: la excepción que contempla el real decreto es que la persona sea víctima de trata y esto no es lo mismo que tráfico de personas, aunque a veces puedan estar conectadas.

El Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-2018) elaborado por el antiguo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se distingue entre las situaciones de trata de seres humanos (artículo 177 bis del Código Penal) y de tráfico ilegal de personas (artículo 318 bis del Código Penal). En ese documento se indica que aunque puedan estar conectados, entre los delitos de tráfico y trata existe una clara distinción y esto resulta fundamental desde el punto de vista de atención a las víctimas ya que "puede ocurrir que las víctimas de trata de seres humanos sean confundidas con personas sometidas a tráfico, no activándose los mecanismos de protección de los derechos humanos para víctimas de este tipo de delito".

En el Plan también se explica, que una de las principales diferencias entre la trata y el tráfico es que la primera nunca es consentida o este consentimiento está sujeto a coacción o a situaciones de vulnerabilidad, mientras que en el tráfico ilegal es siempre consentido, aunque los trayectos se realicen en condiciones peligrosas.

Además, la trata no siempre implica transnacionalidad y las víctimas no son siempre personas extranjeras en situación irregular, pero el tráfico de inmigrantes consiste en cruzar ilegalmente la frontera. El delito de trata atenta contra los derechos humanos, mientras que el de tráfico ilegal de personas es contra los intereses del Estado, es decir, la protección de sus fronteras.

Qué sabemos sobre la imagen que te hace creer que personas marroquíes están haciendo cola frente al consulado para solicitar el ingreso mínimo.

También se ha intentado desinformar a través de imágenes que supuestamente muestran largas colas de inmigrantes pidiendo esta prestación, como esta foto de personas haciendo cola en la puerta del Consulado de Marruecos en Almería que se ha difundido afirmando que están ahí para "preparar el papeleo del Ingreso Mínimo Vital". Esta imagen es real y está tomada en frente del Consulado de Marruecos en Almería, como se puede ver comparando la imagen con Google Street view.

Sin embargo, desde el Consulado nos aseguran que ellos no realizan trámites relacionados con el Ingreso Mínimo Vital. Además, explican que están atendiendo "los casos de siempre, trámites para documentos de identidad, procuración, actas de recién nacidos, certificados" y aseguran que debido al confinamiento por el coronavirus ha permanecido cerrado al público hasta el 26 de mayo, cuando volvió a abrir sus puertas. También afirman que están atendiendo a mucha gente, lo cual podría justificar las colas de personas que esperan a ser atendidas.

Además, explican que el aforo permitido dentro del edificio es del 30% y que la gente tiene que esperar fuera. También señalan que no ha ido nadie preguntando por el Ingreso Mínimo Vital y que están atendiendo principalmente a gente que quiere regularizar documentos o renovarlos.

Desde Maldita.es no hemos podido verificar que la imagen corresponde a una fecha posterior a la reapertura del consulado, pero sí que se puede ver a personas con mascarillas, algo que no era habitual antes del estado de alarma.

