Grecia empieza a trasladar refugiados del nuevo campo de Lesbos a la parte continental del país

El Gobierno griego ha comenzado este martes a trasladar a personas desde la islas de Lesbos hasta la parte continental del país. En concreto, trasladará a más de 800 personas de entre las 8.550 que actualmente viven en el nuevo campo de refugiados, creado para dar respuesta a las personas afectadas tras el incendio de Moria de agosto y que dejó a más de 12.000 personas sin techo.

El grupo de personas que viajarán hasta la parte continental del país está formado por demandantes de protección internacional que ya habían sido reconocidos como refugiados pero tuvieron que quedarse en la isla por la falta de alternativas. Serán beneficiarios del programa de integración Helios, que gestiona la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y está financiado con fondos de la Unión Europea (UE). Se prevé que los refugiados lleguen hoy al puerto de Lavrio, situado a 55 kilómetros de Atenas, a bordo de un ferri fletado para la ocasión.

Según ha explicado a Efe una fuente de OIM, un equipo de la organización ha visitado durante la semana pasada la isla de Lesbos y ha seleccionado, entre las 8.550 personas que viven en el nuevo campo, a más de 700 que cumplen las condiciones para ser admitidos en Helios. Estas personas se alojarán durante un periodo de dos meses en centros de acogida gestionados por OIM, para trasladarse después a pisos que alquilarán ellos mismos con la ayuda de la entidad.

Además de estas 724 personas procedentes de Lesbos, el ferri traslada a otras 93 de la isla de Quíos y otras 35 de la de Samos. El objetivo gubernamental es trasladar de Lesbos a tierra firme a alrededor de 2.500 personas en las próximas semanas

El programa de integración Helios subvenciona los alquileres durante seis meses y ofrece durante ese tiempo cursos de griego y formación profesional. Para poder ser admitido en este programa, un refugiado debe disponer de NIF y número de seguridad social.

Sin embargo, la decisión del Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis de permitir el acceso al mercado laboral a los refugiados sólo seis meses después de obtener este estatus, así como la revocación de la entrega de un número de seguridad social a los demandantes de asilo de forma inmediata tras su registro en un campo, ha bloqueado en la práctica el acceso a Helios.

Después de que el Gobierno griego echase de los centros de acogida a comienzos de junio a todos los reconocidos como refugiados, centenares de personas quedaron sin techo y acabaron pernoctando en la plaza de Victoria, en el centro de Atenas.

Además, según ha destacado este martes en su cuenta de Facebook la secretaria para la protección de menores no acompañados, Irini Avgenaki, todos los niños no acompañados que vivían en los campos de las islas del Egeo y en el de Evros (junto a la frontera terrestre con Turquía), han sido trasladados a centros de acogida especiales. Avgenaki ha añadido que a finales de febrero había en Grecia 5.379 menores no acompañados, 1.752 de los cuales vivían en las islas del Egeo.