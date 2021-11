La historia tras la mujer con velo criticada por ir en Mercedes a un banco de alimentos: ayudaba otras familias

"Con un Mercedes y esta mora envía a sus hijos al Banco de Alimentos. Pero vosotros seguid dando dinero para Cáritas y otras ONG que colaboran con la invasión marroquí". Este es uno de los mensajes con los que se han compartido unas imágenes en las que una mujer con velo recoge en su coche a varias personas que portan bolsas en un polígono industrial. En uno de los vídeos que se difunden de fondo se puede escuchar a una persona decir: "Aquí está el Banco de Alimentos de Lugo, recogiendo comida en un coche de 90.000 euros". También se ha difundido con este audio cortado y afirmando que está grabado en el Banco de Alimentos de Fuenlabrada (Madrid).

Pero estas imágenes son del Polígono Industrial do Ceao (Lugo) donde se encuentra el Banco de Alimentos de Lugo y la organización AVIVA, que se encarga del reparto de esta ayuda. La mujer que conducía el coche, española y nacida en Lugo, cuenta que está abatida tras la difusión del vídeo, niega que estuviera recogiendo comida del Banco de Alimentos para su familia y explica que estaba ayudando a otras familias que sí que lo necesitan.

El vídeo está grabado en el punto de recogida de alimentos de la organización AVIVA y la propietaria del coche afirma que estaba ayudando a recoger los alimentos a otras familias que aparecen en la grabación.

En el vídeo original, que dura más de cuatro minutos, se ve como la mujer con velo se baja de un coche negro, abre el maletero y guarda un carro de compra que empujaba un adolescente. Después se ve cómo se enfoca a lo lejos una nave con el logo del Banco de Alimentos y otra mujer con velo lleva más bolsas hacia el coche.

"Me han jodido la vida"

"El vídeo fue grabado el día 16", asegura a Maldita.es Luisa (nombre ficticio), la mujer española propietaria del coche que aparece en las imágenes. Desde entonces esa fecha se le ha quedado grabada. En el vídeo se puede ver la matrícula del coche, que es de su marido pero que usa ella, y la gente la reconoce cuando hace cosas tan cotidianas como llevar a sus hijos al colegio: "Me han jodido la vida".

El vídeo está grabado en el polígono industrial donde se encuentra el Banco de Alimentos de Lugo, como se puede ver comparando las imágenes de Google Street View con las de la grabación.

Según afirma Luisa, ella no estaba recogiendo comida para ella ni para su familia y asegura que las personas que aparecen en el vídeo portando bolsas no son sus parientes, sino que estaba ayudando a otras familias que sí que lo necesitan. Además, cuenta que no es la primera vez que lo hace.

Amadora Núñez, presidenta del Banco de Alimentos de Lugo, también afirma que quien conducía el coche "no venía en absoluto a buscar alimentos, sino a recoger a familias musulmanas". Según explica Núñez, el papel del Banco de Alimentos de Lugo en esta situación es únicamente la de recolectar los alimentos y señala que el análisis de los casos de las familias beneficiarias y de sus situaciones económicas corresponde a la organización AVIVA.

La ONG

La ONG AVIVA también tiene su sede en este polígono industrial, como se puede ver en la placa que aparece a las afueras de la nave en las imágenes de Google Street View. Según afirma su Jefe de reparto Edwin Bueno, esta nave está cedida por el Banco de Alimentos y en ella los trabajadores de AVIVA hacen el reparto a las familias. Bueno explica que los usuarios que van a ese polígono industrial a recoger comida son usuarios de AVIVA y no del Banco de Alimentos y que ellos son quienes se encargan de evaluar qué familias necesitan su asistencia en base a sus ingresos y gastos.

Tal y como se explica en los criterios reguladores para beneficiarios de la ayuda alimentaria de la asociación AVIVA, los solicitantes de esta ayuda alimentaria deben presentar documentación que acredite que se encuentran en situación de "riesgo de exclusión social o no tienen ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas alimenticias".

Entre estos documentos se encuentran el empadronamiento del solicitante y de todas las personas que componen la unidad familiar; el certificado del Sistema Público de Empleo de Galicia y/o de la Seguridad Social del interesado y todos los miembros de la unidad familiar en edad de trabajar o en situación de jubilación relacionado con la percepción o no de prestaciones o ayudas sociales; y declaración de la renta. En el caso de personas migrantes sin NIE deberán presentar una declaración jurada de su situación.

"Totalmente falso"

Edwin Bueno explica a Maldita.es que desde su organización valoran cada caso y en función de cada situación se estudia si se da la ayuda y en qué cadencia. Según dice, no conoce a la mujer que aparece en el vídeo, pero cuenta que no es la primera vez que alguien va a ayudar a otras familias en un coche de alta gama. Señala que su estudio se basa en los ingresos actuales y que hay personas que en el pasado fueron voluntarias que ahora tienen que pedirles comida. También puntualiza que, aunque en los mensajes que se han difundido se diga que desde su organización se atiende antes a las personas extranjeras que a las españolas, "esto es totalmente falso". "Se atiende a la gente que lo necesita independientemente de su origen o religión", dice.

Por su parte, Luisa afirma que ella no está entre ese grupo de personas que necesitan asistencia y asegura que ella y su familia no perciben ninguna ayuda social por parte de la Xunta ni de ninguna otra administración. Explica que ella no trabaja, pero sí que lo hace su marido, que es marroquí y que lleva en España más de 15 años, como transportista de largas distancias: "Solo le vemos una semana al mes".

Pero no solo eso. Maldita.es ha accedido a la declaración de la renta que Luisa y su marido presentaron en 2020, uno de los documentos que se exigen para ser perceptor de la ayuda del banco de alimentos, y por el que no podrían ser beneficiarios de esta ayuda ya que una familia en su situación no podría tener unos ingresos totales de más de 1.050,75 euros mensuales o lo que sería lo mismo 12.609 euros al año según los criterios de AVIVA. Sin embargo, según se refleja en la declaración de la renta de la familia de Luisa a la que ha accedido Maldita.es, el total de ingresos computables de 2020 fue 26.090 euros.

Amenazas, pastillas para dormir y una denuncia

Luisa, que es el nombre ficticio que le otorgaron en el medio de Lugo El Progreso para proteger su identidad, cuenta a Maldita.es que tras la difusión del vídeo ha visto comentarios en redes sociales diciendo que se fuera a su país, aunque ella no es extranjera, es española y luguesa de nacimiento. Desde que esas imágenes, en las que se puede ver la matrícula del coche de su marido, se viralizaran, su vida se ha visto afectada y, según cuenta, sufre mucha ansiedad: "El médico me tuvo que dar una pastilla para dormir".

No es la única a la que le ha afectado la difusión de estas imágenes. Amadora Núñez, del Banco de Alimentos de Lugo a quien se menciona en las imágenes, cuenta que desde que este se difundiera están "desbordados". "Ha coincidido con la gran recogida y nos ha hecho mucho daño, nos ha afectado muchísimo", dice. Además, relata que en los últimos días ha recibido llamadas de personas que la han insultado y amenazado: "Me han dicho: Estás dando la comida de los españoles a los musulmanes". (A pesar de que es perfectamente posible ser español y musulmán).

Ante esta situación, Luisa interpuso una denuncia el pasado 19 de noviembre en el Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo, a la que ha tenido acceso Maldita.es, en la que deja constancia que el 16 de noviembre se la grabó cuando fue "a ayudar a una amiga a recoger sus alimentos del banco de alimentos". En este acta de denuncia también deja constancia de que el coche que aparece en las imágenes está a nombre de su marido.