El Gobierno niega la vulneración de derechos humanos de los migrantes en Marruecos y media con Bruselas para desbloquear ayudas a Rabat

Europa padece de una "burocracia exacerbada", según Consuelo Rumí. Y en Marruecos, también según Rumí, se respetan los derechos humanos de los migrantes. Por eso, la secretaria de Estado de Migraciones ha viajado a Bruselas, para engrasar esa "burocracia exacerbada" y desbloquear partidas por valor de 140 millones de euros para ayudar a Marruecos en su lucha contra la migración ilegal. Para engrasar, desbloquear y plantear que hace falta más dinero para Marruecos, al "nivel de Turquía [6.000 millones], para combatir la migración ilegal pero también para gestionar la migración legal".

¿Y los derechos humanos? "Nosotros estamos aquí para desbloquear ese dinero que está esperando Marruecos", ha insistido Rumí. Pero hay ONG que denuncian el trato a los migrantes: "¿Quién dice eso?" Hay informes: "¿Qué informes? Eso lo dirá usted".

Hace apenas unos meses eldiario.es, publicaba que Marruecos estaba impulsando las redadas para alejar a los migrantes de la frontera española tras la promesa de fondos europeos, algo que ponía en riesgo los derechos humanos en el país: persecuciones, redadas, detenciones y traslado de migrantes en buses desde Tánger y Nador.

Pero hay multitud de casos, informes y testimonios. Khadiya Ryadi, activista marroquí y Premio Naciones Unidas 2013, decía recientemente en eldiario.es que "el Gobierno de Marruecos no tiene ninguna voluntad de cambio en favor de los derechos humanos", y la activista española Helena Maleno ha pasado un calvario al ser procesada en Marruecos por sus avisos a Salvamento Marítimo para rescatar inmigrantes en el mar.

La propia ONG Médicos sin Fronteras (MSF) decidió hace unos años cerrar sus proyectos en Marruecos denunciando el aumento de la violencia hacia los migrantes subsaharianos "atrapados" en ese país por el endurecimiento de las políticas migratorias y la pasividad de los gobiernos en la defensa de los derechos humanos.

Pero, según Consuelo Rumí, no es algo que esté sobre la mesa porque, a su juicio, no existe. Lo que sí quiere meter el Gobierno en la agenda es más dinero para Marruecos: "Pero no sólo para equipamientos de vigilancia, como hasta ahora, sino para programas en el país, para gestionar la migración legal y para desincentivar la ilegal. Ahí están las cifras que se han dado a Turquía [6.000 millones]. La migración ha venido para quedarse y no vale con el viejo concepto de la cooperación, hay que dar mucho dinero para tratarla en origen, en las rutas primarias, porque sólo nos estamos ocupando de las rutas secundarias".

La secretaria de Estado, además, ha rechazado que el bloqueo del Open Arms en el puerto de Barcelona suponga un cambio en la política migratoria española. Y eso a pesar de que, según los cálculos de la Organización Mundial de Migraciones, ya han desaparecido 132 migrantes en las aguas del Mediterráneo en las que se movía el Open Arms desde que está fuera de servicio. "Esto es como si vas a coger un avión y no tienes el DNI en regla, pues no puedes coger el avión. Es competencia de Fomento, y hasta que no tenga todo en regla, el barco no puede salir. Es normal".

"En todo caso", ha dicho Rumí, "lo que necesitamos son protocolos para el rescate de migrantes y su reparto entre países; y no que tengamos que ver qué hacemos con los barcos de las ONG que van a la deriva por el Mediterráneo, con muchas más personas de las que pueden soportar".