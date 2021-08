La Justicia rechaza suspender de forma cautelar la devolución a Marruecos de ocho menores porque ya se había producido

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Ceuta ha rechazado la medida cautelarísima para detener la devolución a Marruecos de ocho menores que llevan meses en Ceuta, desde que en mayo se produjo una salida masiva tolerada por las autoridades del reino alauí, porque ya se había ejecutado.

Se trata de un escrito en respuesta a la denuncia interpuesta por la asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes en la que se solicitaba a la Delegación del Gobierno de Ceuta que suspendiera cualquier actuación material "dirigida a repatriar a los menores demandantes a su país de origen, Marruecos". Además, solicitaron "con carácter urgente" un informe "acerca del procedimiento de repatriación de menores" que, según señalan, debería acogerse a lo interpuesto en Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Sin embargo, el juzgado concluye que "no ha lugar a la adopción de la medida cautelarísima solicitada", una resolución que "es firme, al no caber contra ella recurso alguno". El motivo de esta conclusión, según exponen, es debido a que los menores a los que se hace referencia la denuncia interpuesta por la asociación ya fueron repatriados y no pueden actuar con urgencia sobre unos hechos que ya han sucedido. "La efectividad de la sentencia que en su caso pueda recaer ha decaído, al haberse informado a este juzgado en funciones de guardia que se ha llevado a cabo la entrega de los menores a las 10:00 horas de esta mañana a través de la Frontera de El Tarajal", se explica en el documento.

Aunque los menores en concreto que se señalan en el auto ya han sido repatriados, la devolución de otros cientos continúa. El Gobierno ordenó el pasado viernes a devolver a los 800 menores migrantes que llegaron a Ceuta en la mayor crisis migratoria reciente, ocurrida en mayo cuando Marruecos levantó el control de la frontera.

Según ha podido comprobar elDiario.es, el Fiscal de Sala de Menores, Eduardo Esteban, ha remitido un oficio al Ministerio del Interior en el que solicita información sobre la orden dada por Marlaska, en virtud de un convenio con Marruecos, para devolver a niños y adolescentes en grupos sin contar con el aval de la Fiscalía, que exige la Ley de Extranjería. En esa comunicación, el fiscal del Supremo se dirige a la Secretaría de Estado de Seguridad que preside Rafael Pérez Ruiz para que informe sobre la orden dada por el ministro a la Delegación del Gobierno para que se procediera al retorno de los menores y además remita el procedimiento acordado para llevar a cabo el traslado de los niños y adolescentes.

Además, el Ministerio de Derechos Sociales que dirige la líder de Podemos, Ione Belarra, advirtió a Marlaska de que el procedimiento elegido puede acarrear graves consecuencias y que en todo caso la responsabilidad única será de Interior, después de que se le hubiesen ofrecido fórmulas para pactar un protocolo y se le ignorase.

No son los únicos organismos en criticar estas devoluciones: tres ONG, Save The Children, Andalucía Acoge y Gentium, han presentado al Comité de los Derechos del Niño de la ONU una comunicación individual con solicitud de medidas provisionales urgentes en nombre de diez de los 1.108 menores marroquíes no acompañados que accedieron a Ceuta entre el 17 y el 19 de mayo reclamando la suspensión urgente de las repatriaciones.

El Ministerio de Interior, entretanto, guarda silencio. Un portavoz oficial dijo a este medio la tarde noche del viernes que ese departamento no iba a ofrecer ninguna explicación sobre este asunto.