LaLiga no encuentra pruebas contra Cala sobre el supuesto insulto racista a Diakhaby

Tras una investigación interna, LaLiga no ha encontrado pruebas sobre el supuesto insulto racista dirigido por el jugador del Cádiz CF, Juan Cala, al defensa del Valencia CF, Mouctar Diakhaby, en el partido disputado el pasado domingo. El peritaje surge después de que el central francés abandonase el campo muy afectado tras denunciar que el defensa del equipo gatitano le había llamado "negro de mierda".

Diakhaby afirma que Cala le llamó "negro de mierda" y el jugador del Cádiz amenaza con acciones legales

El incidente provocó que los valencianistas se retiraran del terreno de juego en una decisión histórica, aunque minutos más tarde decidieron regresar y finalizar el partido. Días después, Juan Cala negó estas acusaciones en una rueda de prensa y aseguró que solo le había dicho "déjame en paz". Después de analizar una serie de audios e imágenes de la jornada, "no se ha encontrado en ninguno de los soportes disponibles prueba alguna de que" Juan Cala "insultara en los términos denunciados" al central del equipo valencianista, concluye la Liga en un comunicado difundido este viernes.

Tras el examen de los archivos audiovisuales y digitales disponibles, el análisis de los audios del encuentro, las imágenes emitidas y lo difundido en las diferentes redes sociales, LaLiga asegura no haber encontrado pruebas al respecto. Para poder complementar el informe, explican, se ha contratado a una empresa especializada, que ha realizado "un análisis de lectura de labios de las conversaciones y un estudio del comportamiento" de Cala y Diakhaby. El informe ha sido enviado a los clubes implicados y a las autoridades correspondientes, para que formen parte de los expedientes que están en este momento en marcha, entre los que se encuentra el abierto por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Mierda", "Déjame en paz" y "Perdona, no te cabrees"

Aunque la nota de prensa de LaLiga no aporta más detalles sobre su análisis, la Cope ha adelantado algunos extractos del mismo. Según la emisora, en el peritaje de lectura de labios se han detectado expresiones de Cala a Diakhaby como "Mierda", "Déjame en paz" y "Perdona, no te cabrees".

En los últimos días, varios medios deportivos se hacían eco de un audio recogido en este partido en el que podía escucharse a una persona gritar: "Negro de mierda, ¿vas a llorar?". El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó este jueves que se trata de un sonido registrado en dicho encuentro, pero la voz no correspondía a Juan Cala. "El audio, que lo hemos estudiado evidentemente, es de 1:30 minutos después de que se produjera el incidente y el que dice la expresión tiene acento sudamericano, por lo tanto no es Cala", aclaró ante la prensa. "Alguien dice la expresión, pero esa expresión no es de Cala. El jugador ya sabemos quién es y se puede identificar quién está hablando".

En el comunicado, LaLiga "reitera su condena contra el racismo en todas sus formas y mantiene su compromiso de lucha permanente contra cualquier tipo de manifestación en este sentido, que se ha materializado en la presentación de numerosas denuncias por delitos de odio, incluso como acusación particular, en anteriores procedimientos".

En un vídeo difundido por redes sociales dos días después del incidente, Diakhaby condenó el supuesto insulto racista recibido. "Es intolerable, no puedo consentir eso, habéis visto todos mi reacción y es algo que no puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol que es un deporte de respeto", dijo el defensa francés. El central añadió que una vez en el vestuario "un jugador de ellos dijo a un jugador nuestro que si Cala se excusa, si volvemos al campo, y yo y mis compañeros hemos dicho que no, que las cosas no son así, que no puedes hacer algo y excusarte y pasar así".

Por su parte, el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, mostró este lunes su apoyo al defensa francés Mouctar Diakhaby y aseguró que el club irá "hasta el final" para defenderle.