Diakhaby afirma que Cala le llamó "negro de mierda" y el jugador del Cádiz amenaza con acciones legales

El jugador del Valencia CF, Mouctar Diakhaby, ha publicado este lunes un vídeo en su perfil de Twitter en el que confirma que el insulto que recibió en el encuentro disputado este domingo 4 de abril contra el Cádiz por parte del defensa del conjunto andaluz, Juan Cala, fue "negro de mierda".

El incidente provocó que los valencianistas se retiraran del terreno de juego en una decisión histórica, aunque minutos más tarde decidieron regresar y finalizar el partido al asegurar tanto el capitán, José Luis Gayá, como el técnico, Javi Gracia, que les advirtieron de que de no hacerlo perderían los tres puntos y posiblemente alguno más. Hasta ahora no se ha desvelado la identidad de la persona que realizó esta advertencia a los de Mestalla.

"Es intorelable , no puedo consentir eso, habéis visto todos mi reacción y es elgo que no puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol que es un deporte de respeto", afirma Diakhaby, quien además añade que una vez en el vestuario "un jugador de ellos dice a un jugador nuestro que si Cala se excusa, si volvemos al campo, y yo y mis cmpañeros hemos dicho que no, que las cosas no son así, que no puedes hacer algo y excusarte y pasar así".

El defensa francés del Valencia CF asegura que estas palabras le han dolido "muchísimo" y espera que La Liga adopte "soluciones para que se vea y se aclare todo".

Dos días después de los hechos, el jungador del conjunto gaditano, Juan Cala, ha ofrecido una rueda de prensa para ofrecer su versión de los hechos. Cala niega las acusaciones y asegura que en ningún momento insultó al valencianista: "O se lo ha inventado o entiende otra cosa cuando le digo que me deje en paz".

El defensa del Cádiz califica de “circo mediático” y “linchamiento mediático” hacia su persona todo lo acontecido, y anuncia que emprenderá acciones legales, entre otros contra Anil Murthy, presidente del Valencia: “Emprenderé acciones legales contra todas las personas que hayan atacado mi imagen y mi honor; parece que estemos en el oeste. Sin pruebas me acusan y me juzgan. Estamos en un estado de derecho democrático y hay presunción de inocencia. Este linchamiento no puede ser”, asegura.

DIRECTO | Rueda de prensa de Juan Cala https://t.co/N2XGpovtbB — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) 6 de abril de 2021

Cala comenta además que “a Diakhaby le diría lo que soy y lo que hago como persona, lidero una plataforma para saharauis”, asegura, para añadir que lleva 16 años de profesional. "He estado con chinos, sudamericano, africanos, he estado con Kanoute y Benjamín en Guinea Ecuatorial. Se me está acusando de algo que no soy”.

Tras la rueda de prensa, el Valencia CF ha salido al paso de las declaraciones de Cala con un comunicado en el que niega la veracidad de la versión del jugador del Cádiz.

Según la nota de prensa, "el Valencia CF lamenta profundamente las declaraciones del jugador del Cádiz, Juan Cala, en las que 48 horas después niega que profiriera un grave insulto racista a nuestro futbolista, Mouctar Diakhaby, durante el partido disputado este pasado domingo en el Ramón de Carranza".

Además, considera que "Juan Cala ha perdido una gran oportunidad de aceptar ese error y pedir disculpas al afectado. En lugar de eso, ha atacado al propio jugador y a otros miembros del Valencia CF".

El comunicado añade que, "el Valencia CF cree totalmente en su futbolista y le reitera su pleno apoyo. Tras las amenazas de Juan Cala en su rueda de prensa de este martes, día 6 de abril, el Club, su presidente Anil Murthy y su jugador Mouctar Diakhaby mantienen intacta su profunda convicción de luchar donde haga falta y hasta el final por el bien del fútbol. El Valencia CF no va a parar de pelear por la mejora de la normativa y la lucha contra el racismo en el fútbol y en la sociedad".

En el ámbito político, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha dirigido varias preguntas al Gobierno para conocer qué medidas va a tomar ante estos hechos con el objetivo de que no se vuelvan a producir: "Pedimos desde el Senado al Gobierno que la agresión racista al jugador del València CF Diakhaby no quede impune, y no se vuelva a repetir nunca más", publica en valenciano en su cuenta de Twitter, acompañado del documento con las preguntas remitidas al ejecutivo central.