No, no hay pruebas de que lo que se ve en este vídeo sean “pateras que quedan por venir” de Mauritania

Con el aumento de llegadas de pateras a las costas canarias, también han crecido los bulos y desinformaciones sobre inmigración. En las últimas semanas, son constantes los vídeos y fotos descontextualizados que se difunden relacionándolos con la inmigración actual en Canarias. Este es el caso de un vídeo que se está compartiendo a través de WhatsApp en el que se ve una grabación de una pantalla de Google Maps mientras un hombre dice de fondo: “buenos días señores, Islas Canarias, Sahara Occidental, Mauritania, vamos a la frontera del Sahara y Mauritania y miren lo que hay aquí, venimos a un muelle, miren lo que hay aquí: pateras y más pateras. Miren esto, miren esto, las que quedan por venir, ahí las tienen”.

Las imágenes de Google Maps que aparecen en el vídeo pertenecen al puerto de pesca tradicional de Nuadibú, en Mauritania. La Secretaría de Estado de Migraciones afirma a Maldita.es que no les consta que desde este puerto salgan pateras con destino a Canarias. Por su parte, la Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX) del Gobierno de Canarias explica que las embarcaciones que se ven en el vídeo son las “tradicionales africanas” para este tipo de pesca y que “las pateras que salen de esa zona lo hacen de la otra parte de la península de Nuadibú, que no es territorio mauritano, sino del Sáhara Occidental”.

Las imágenes del video son de un puerto de pesca artesanal en Mauritania y no hay pruebas de que salgan pateras hacia Canarias desde este punto

En el vídeo que se está difundiendo se muestran imágenes satelitales grabadas de Google Maps y la persona que lo graba hace zoom en un puerto en el que se pueden ver barcas amarradas. Mientras graba, asegura que se trata de pateras y que son “las que quedan por venir”, refiriéndose a Canarias. Estas imágenes pertenecen a la visión satelital del puerto de pesca artesanal de Nuadibú, en Mauritania, como se puede ver a través de la propia herramienta Google Maps.

Desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con la Secretaria de Estado de Migraciones, que afirma que no tiene constancia de que salgan pateras con destino a Canarias desde este puerto y que “no hay ninguna evidencia” de ello. Por su parte, la Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX) del Gobierno de Canarias explica que “Mauritania no es un país de emisión, esto es, que las pateras no suelen salir de sus costas”, sino que es un país de tránsito. Según esta fundación, “las pateras que salen de esa zona lo hacen de la otra parte de la península de Nuadibú, que no es territorio mauritano, sino del Sáhara Occidental”. Además, tanto la Secretaria de Estado de Migraciones como FUCAEX indican a Maldita.es que lo que vemos en las imágenes que se han viralizado es el puerto pesquero artesanal de Nuadibú.

En la página oficial de Turismo de Mauritania, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo explica que "la pesca es uno de los recursos más importantes del país" y que en Nuadibú "la industria pesquera ha transformado el rostro de la ciudad, con el desarrollo del puerto autónomo para la pesca industrial, así como el puerto artesanal". Este puerto, ubicado en la Bahía del Reposo, es "conocido localmente como el puerto pesquero artesanal", como indica el Ministerio de Pesca y Economía Marítima del país a través de un comunicado.

Según FUCAEX, las embarcaciones que vemos en el vídeo son “las tradicionales africanas empleadas en esta práctica”. Además, estas embarcaciones se pueden encontrar a través de Google Maps en otros puertos más pequeños como el de Cotonou en Benín, un país situado en África central, a una distancia mucho mayor con España de la que separa Mauritania de Canarias.

Desde FUCAEX señalan que el puerto de Nuadibú que aparece en el vídeo que ahora se difunde está “próximo a una base militar de la Marina mauritana” y que “en el propio Puerto de Nuadibú la Guardia Civil española tiene dos patrulleras y un helicóptero”. Desde Maldita.es hemos preguntado a la Guardia Civil por este tema, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no hemos recibido respuesta.

No hay pruebas de que se haya registrado un "lleno histórico de pateras y cayucos ante el efecto llamada" en el puerto de Nuadibú

Además del vídeo, también se ha compartido un contenido con imágenes de Google Maps del puesto de Nuadibú y que afirma que se ha registrado un "lleno histórico de pateras y cayucos ante el efecto llamada" de las Islas Canarias. Sin embargo, no hay pruebas de que actualmente el puerto de Nuadibú tenga más barcas que nunca. Además, en el contenido que se comparte no se menciona cuál es la supuesta fuente de información. Es más, si buscamos imágenes del puerto pesquero artesanal de Nuadibú, podemos observar que en años anteriores también estaba lleno de barcas. Por ejemplo, en esta publicación de Facebook de 2018, en la que vemos imágenes de satélite de la bahía:

También en este post de 2019 vemos muchas barcas amarradas en el puerto:

En 2017, se iniciaron las obras para ampliar las "instalaciones de atraque y descarga para canoas y barcos de pesca costera", según informó la Agence Mauritanienne d'Information. Hasta ese momento, la capacidad del puerto pesquero artesanal para acoger a "embarcaciones artesanales y costeras" era de unas 700 plazas, mientras que el número de embarcaciones de este tipo llegaba a las 3.500.

En 2018, había 4.240 embarcaciones con licencia para la pesca artesanal en Nuadibú, según los datos del Ministerio de Pesca y Economía Marítima. En 2019, fueron 3.922.

Además, en Maldita.es ya desmentimos una fotografía que supuestamente mostraba 500 pateras en Argelia a punto de zarpar rumbo a España con personas infectadas de COVID-19. En realidad, la foto era de 2019 y mostraba barcos de pesca en Nouakchott (Nouakchott, en inglés), capital de Mauritania.

*Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con elDiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.