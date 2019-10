El primer ministro de Etiopía, premio Nobel de la Paz 2019 por el acuerdo que puso fin al conflicto con Eritrea

Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2019. Ahmed era uno de los favoritos en las quinielas para el galardón en los últimos días junto a la activista sueca Greta Thunberg. El dirigente etíope fue el artífice de un acuerdo de "paz y amistad" que puso fin a una disputa que se remontaba al conflicto armado que enfrentó al país con Eritrea entre 1998 y 2000, un logro que el Comité Noruego ha distinguido este viernes con el Nobel.

El comité ha destacado "sus esfuerzos por lograr la paz y la cooperación internacional, y en particular su iniciativa decisiva para resolver el conflicto fronterizo con la vecina Eritrea". Ahmed, recalcan, "elaboró rápidamente los principios de un acuerdo de paz para poner fin al largo estancamiento 'sin paz, sin guerra' entre Etiopía y Eritrea".

La firma del acuerdo que le ha valido el Nobel se escenificó en una ceremonia en Yeda (Arabia Saudí) en septiembre de 2018, dos meses después de dar paso al deshielo de las relaciones diplomáticas entre ambos países. En él, Ahmed y el presidente eritreo, Isaias Afwerki, ratificaron la decisión de poner fin al "estado de guerra" que ha continuado imperando entre estas naciones vecinas después del final del conflicto, en 2000. Pese al final del conflicto armado, las fronteras habían permanecido cerradas hasta que volvieron a abrirse por primera vez en 20 años.

The Norwegian Nobel Committee believes it is now that Abiy Ahmed’s efforts deserve recognition and need encouragement. The committee hopes that the 2019 #NobelPeacePrize will strengthen Prime Minister Abiy in his important work for peace and reconciliation.#NobelPrize