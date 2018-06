CCOO y UGT convocan manifestaciones el 16 de junio para exigir un incremento salarial del 3%

La precariedad laboral y la necesidad de dar prioridad a una agenda social que ponga el foco en los colectivos más vulnerables es el motivo de las manifestaciones convocadas por CCOO y UGT en todo el país el próximo 16 de junio. Ante el nuevo escenario político los sindicatos sostienen que "el nuevo Gobierno tiene que saber que los sueldos y las pensiones siguen siendo miserables, la tasa de paro elevada, la contratación sigue siendo precaria y la vivienda inaccesible".

Las movilizaciones, que tendrán lugar en todas las Comunidades Autónomas bajo el lema Tiempo de Ganar, reivindican una subida salarial de un 3% como mínimo, poniendo el foco en los salarios más bajos. "Las patronales en España siguen ancladas en la propuesta de una subida salarial de un 2%, no nos sirve", afirma Unai Sordo, secretario general de CCOO. Explica que se encuentran en pleno proceso de negociación con las organizaciones empresariales en el que aún no se ha llegado a un acuerdo. "La posición de los empresarios en materia de salarios no se puede asumir", señala.

En las movilizaciones también exigirán medidas tangibles contra la precariedad laboral, además de garantizar las pensiones o eliminar la brecha de género. "Esta situación se puede cambiar desde las leyes y desde los acuerdos entre patronales y sindicatos", subraya Sordo.

CCOO y UGT destacan la importancia de la "negociación con las organizaciones empresariales para llegar a acuerdos que sirvan para subir los salarios y poner en marcha medidas que eliminen la enorme precariedad de la contratación que existe en España". También, señalan directamente a la subcontratación de actividades como uno de los principales focos que contribuyen a la precarización del empleo. "O hay acuerdo, o hay conflicto", advierte Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

Con el nuevo escenario político son conscientes de que "no hay que bajar la guardia". El objetivo de los sindicatos es colocar una agenda social en España de manera prioritaria. "Tenemos una doble vía para llevarlo a cabo: la negociación y la movilización", sostiene Álvarez. La convocatoria del día 16 además pretende "legitimar la autonomía de los sindicatos con las patronales para llevar a cabo la negociación colectiva".