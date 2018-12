El Gobierno multará a las empresas con hasta 10.000 euros por la conversión de asalariados en falsos autónomos

Hasta 10.000 euros de multa por traspasar a un trabajador asalariado al régimen de autónomos de manera fraudulenta. El Gobierno ya había anunciado que crearía una nueva infracción para combatir el abuso de las empresas sobre los falsos autónomos y este miércoles la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha concretado que se tratará de una "infracción grave", que será castigada con multas de entre 3.126 euros y un máximo de 10.000.

Así lo ha explicado Magdalena Valerio en la firma del pacto definitivo sobre la cotización mínima de los trabajadores autónomos en 2019. Tras el aval de los sindicatos y la patronal al acuerdo alcanzando con los colectivos de autónomos, este miércoles se ha oficializado el pacto con una firma entre el Gobierno y los representantes de los autónomos. La cuota mínima subirá en algo más de cinco euros al mes (5,3) en 2019, unos 64 euros anuales.

El incremento en la cuota que pagan los autónomos es el resultado de aumentar la base mínima de cotización un 1,25% y un ligero alza de los tipos hasta el 30%, a cambio de más protección social para los trabajadores por cuenta propia. Todos los autónomos cotizarán y estarán protegidos por cese de actividad (el llamado 'paro de los autónomos'), por contingencias profesionales y por formación, algo que no era obligatorio hasa ahora.

El acuerdo incluye también varias mejoras para los trabajadores, como el aumento de la prestación por cese de actividad, e incrementa la tarifa plana de los 50 a los 60 euros a partir de 2019, que incluirá además de la cotización y protección por contingencias comunes, la cobertura en los casos de accidente y enfermedad profesional.

El compromiso que sustenta el pacto, ha recordado la ministra Valerio, es que los autónomos comiencen a cotizar según sus ingresos reales el próximo año. La ministra ha afirmado que el Gobierno desconoce la fecha exacta de este cambio al ser "complejo" el cruce de datos entre la Agenca Tributaria y la Seguridad Social para poner en marcha el nuevo sistema.

Sanción por el trasvase de falsos autónomos

El real decreto que llevará Trabajo al Consejo de Ministros de este viernes con numerosas medidas en materia de Seguridad Social incluye estas modificaciones en la cotización de los trabajadores autónomos, así como la nueva infracción por el trasvase irregular de trabajadores asalariados al régimen de autónomos.

Valerio ha reconocido que, al quedar la base mínima de cotización de los autónomos por debajo de los asalariados, existe el riesgo de que algunos empresarios decidan desprenderse de empleados para que sigan trabajando como autónomos. Para afrontar este peligro, el Gobierno creará esta nueva infracción.

Según figura en el proyecto del real decreto –al que ha tenido acceso eldiario.es y que fue adelantado por Cinco Días– se añadirá un nuevo artículo en la Ley Lisos (sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social) en el que se considera una infracción grave "comunicar la baja en un régimen de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena pese a que continúen la misma actividad laboral o mantengan idéntica prestación de servicios, sirviéndose de un alta indebida en un régimen de trabajadores por cuenta propia".

Valerio ha explicado que se considerará que existe una infracción por cada uno de los trabajadores afectados por este tipo de fraude y que las multas será de entre 3.126 euros a 10.000 euros por cada falso autónomo.

¿Solo trasvase o todos los falsos autónomos?

La redacción actual del proyecto de real decreto se refiere de manera muy concreta a la conversión de asalariados en falsos autónomos y no al falso encuadramiento en general, es decir, al fraude de tener a un empleado ligado con un contrato de autónomo. Fuentes sindicales trasladan su inquietud de que esta multa no afecte a las empresas que recurren a falsos autónomos desde un inicio y que no necesariamente han tenido a esa persona empleada con anterioridad.

En este último caso se encuentran, entre otras, las empresas que basan su modelo laboral en la relación con autónomos, como las plataformas de reparto Deliveroo y Glovo, perseguidas por la Inspección de Trabajo. Según los expertos, algunos de los sectores que más abusan de los falsos autónomos son el transporte, los medios de comunicación, algunas profesional liberales (arquitectura, abogacía) y las cárnicas.

La ministra Magdalena Valerio ha afirmado que "por supuesto se van a penalizar ambas cosas", en referencia al abuso de los falsos autónomos desde un comienzo. Así lo confirman fuentes oficiales, que insisten en que se penalizarán ambas situaciones. En cualquier caso, el proyecto de real decreto ha sido remitido a la patronal y los sindicatos para recibir sus alegaciones y todavía puede incluir algunos cambios hasta el viernes.