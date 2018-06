Montero: "Estos Presupuestos son solo un tránsito, un paréntesis para que no se paralice el país"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este lunes en el Senado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que diseñó el Gobierno de Mariano Rajoy, sigan adelante por "responsabilidad política" y porque "son solo un tránsito, un paréntesis para que no se paralice el país".

En un pleno bronco, con continuas interrupciones debido a las chanzas y gritos de los diferentes grupos políticos, especialmente del Partido Popular, la ministra ha anunciado "que quedaba descartada la facultad de retirar el proyecto, caminaremos sobre este presupuesto para concentrar las fuerzas en el ejercicio de las cuentas de 2019".

En esta sesión plenaria se discutían los vetos de cinco grupos políticos a los Presupuestos (Unidos Podemos, PDeCAT, ERC, Compromís y Bildu), por lo que Montero ha explicado que se entiende "la posición política lógica" de estos partidos, pero también ha pedido que "entiendan que la falta de réplica no es una falta de cortesía, ya que no nos encontramos en una sesión ordinaria, no defendemos los presupuestos".

"No voy a defender estas cuentas públicas, no son las que hubiera elaborado el Gobierno socialista, las hemos criticado, pero en la fecha en la que nos encontramos es necesario e importante caminar en estos PGE porque nuestra mirada ya tiene que estar puesta en la elaboración de las cuentas de 2019", ha explicado.

Con repetidas llamadas a la responsabilidad política de los senadores, la ministra ha justificado mantener la tramitación de estas cuentas apuntando que "unos presupuestos con el ejercicio concluido no son útiles. Si estuviéramos en noviembre de 2017 este Gobierno haría uso de su atribución y retiraría los Presupuestos, pero retirarlo ahora para que se aprobaran en el último trimestre del año no tiene sentido, además estarían vigentes los del año pasado, que se podrían prorrogar aunque eran peores".

También hizo alusión a las exigencias de la Unión Europea y cómo el retraso del anterior Gobierno en la aprobación de los PGE interferían en la gestión europea. "El pasado 23 de mayo la Comisión Europea dio el visto bueno reticencias al Presupuesto por desconfianza con el Gobierno anterior. España es la quinta potencia económica de la UE. No podemos seguir interfiriendo en la gestión de las instituciones europeas. Mientras discutimos el Presupuesto el resto de las países europeos están trabajando en las cuentas del próximo año. Los Presupuestos de 2018 no puede solaparse con los de 2019", ha remachado la ministra.

La postura cambiante del Partido Popular a la hora de enmendar unos Presupuestos que su Gobierno estructuró y aprobó le ha servido a la ministra para recriminar al PP su cambio de posición y que ahora "se enmiende así mismo o peor, enmienda la plana al presidente saliente" en un "ejercicio de filibusterismo" que "perjudica" a los ciudadanos".