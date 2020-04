Comerciantes y hosteleros estallan con la desescalada: "Nos obliga a ir a pérdidas"

Comerciantes, hoteleros y hosteleros han reaccionado al unísono a las medidas de desescalada presentadas por Sánchez ayer. La noticia de que, si todo va bien, podrán abrir a partir del 11 de mayo con restricciones de aforo les ha sentado como un jarro de agua fría. En resumen: tal como están planteadas las normas ahora, no lo ven viable.

"Con auténtica sorpresa e indignación debemos calificar las medidas que nos ha comunicado el presidente. Habla de utilizar el 30% del aforo en esa desescalada de las terrazas. Eso es absolutamente inviable: abrir un local, limpiar baños... A un señor que tenga treinta mesas, con diez no le da ni para pagar la luz", comentó anoche José Luis Yzuel, presidente de la asociación Hostelería de España. Las reacciones se repiten con intensidad por todo el país. La patronal hotelera CEHAT se siente "decepcionada", la hostelería gallega lo considera "el caos total", la andaluza "un suicido generalizado" y la madrileña siente "preocupación". El lobby turístico Exceltur se proclama "desconcertado".

El Gobierno sugiere a bares y restaurantes abrir solo las terrazas en la primera fase y el interior de los locales al 30% en la segunda. El problema, recalcan, es que de momento la finalización de los ERTEs no es escalonada. "Una de las cosas que se pide es que los ERTE por fuerza mayor se prolonguen hasta diciembre", explica Begoña Perlines, presidenta de la asociación de comerciantes del Barrio de las Letras de Madrid. "Así, se puede ir incorporando el personal a medida que aumenta el consumo. Si tienes diez camareros y solo un 30% de la ocupación, ya me dirás. No compensa".

Las tiendas pequeñas están en las mismas: si solo cabe un tercio de la gente y hay que hacer cola en la calle, ¿cubrirán los salarios, el local y los suministros con lo que vendan? "Es muy complicado. Te obligan a ir a pérdidas", añade Perlines. "Otro tema importante es el alquiler". El Gobierno obliga a grandes tenedores (más de diez propiedades urbanas sin trasteros ni garajes) a aplazar las rentas a sus inquilinos. Si el propietario es "pequeño" (menos de diez) el inquilino puede negociarlo, pero el casero no está en la obligación de aplazar nada. Así, la brecha entre comerciantes propietarios y de alquiler se notará más que nunca.

"Mi empresa es familiar y tiene tres generaciones", sostiene José Antonio Aparicio, gerente del gremio de hosteleros de la Plaza Mayor, en Madrid. "Los comercios de toda la vida no estamos tan expuestos como los colegas que acaban de montar el negocio y tienen un alquiler muy alto".

El sociólogo José Mansilla pronosticaba, en una entrevista reciente con eldiario.es, que serán los comercios modernos, habituales en barrios con alquileres muy altos, los que peor lo pasen. "Poble Nou, en Barcelona, es el barrio de los modernitos. Aquí se ha abierto un tipo de establecimiento que pende de un hilo porque va de un estilo de vida concreto", explicaba. "Muchos jóvenes se han arriesgado y serán los primeros que vayan fuera. Los hay que venden semillas, harinas especiales, muffins... Se han currado el rollo local, pero ahora no deben estar vendiendo nada. O los que montaron coworkings. Hay toda una serie de tendencias que parecía que iban a surgir en la vida urbana que caerán".





¿Subirán los precios para compensar?

Los comerciantes y hoteleros se enfrentan a una tormenta perfecta. Por un lado, sus costes se mantienen o suben, porque deberán aplicar medidas de desinfección (en el caso de tiendas de ropa, incluso más) y de protección a los trabajadores: comprar equipos de protección, mascarillas, geles. Por otro, las limitaciones de aforo reducirán su capacidad productiva y sus ventas. La pregunta es si repercutirán el aumento de coste en sus precios. O si, por el contrario, lo asumirán y rebajarán sus márgenes para fomentar la demanda.

"Estos días hablo con muchísimos colegas de toda España. No tenemos una opinión conjunta, pero lejos de pensar en una subida creo que más bien irán a la baja", señala Aparicio. "Si esperamos pocos clientes y encima les subimos los precios, no haremos nada. Es incompatible. Se adecuarán a la poca demanda y al nivel adquisitivo de las personas, que tendrán menos renta disponible. Todas las plataformas nos ofrecen promociones, horas felices...". Este empresario confía en que los precios bajos generen más volumen de negocio, que a la postre suponga más facturación y compense. La ampliación del espacio de terrazas dependerá de los ayuntamientos, que según la norma deberán "incrementar" proporcionalmente el espacio peatonal.

En el hotel VP Design, un cinco estrellas de lujo en Madrid, pondrán en marcha medidas para que sus clientes se sientan seguros. Estas incluyen: un kit de mascarilla FFP2, guantes y gel para cada persona que vaya, mamparas de diseño en la zona de desayuno y restaurante, más recursos de limpieza y desinfección y tests a todo el que entre. ¿Lo repercutirán en los precios? Salvo el test, explica su jefa de marketing Laura Granados, el resto corre a su cargo. "Cobraremos el test, que está entre 11 y 17 euros. No queremos ganar dinero con eso, solo que la gente esté sana", dice. "Y la inversión en seguridad corre a cargo del empresario. Si la actividad se reactiva y podemos ajustar precios en positivo para nosotros, lo haremos. Pero de primeras no podemos subirlos: no sabemos cómo reaccionará el mercado". El hotel no abrirá hasta que entremos en la "nueva normalidad".

"Subir precios no es la solución", zanja Perlines. "La gente va a consumir menos por el problema del paro. Y mucho tendríamos que subirlos para compensar".