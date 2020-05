El Tribunal de Cuentas encuentra un agujero de 2.292 millones en los últimos Presupuestos del Gobierno de Rajoy

El Tribunal de Cuentas detecta una sobrevaloración en 2.292,1 millones de euros en el resultado presupuestario correspondiente a 2018 como consecuencia de las obligaciones y derechos imputados por defecto o exceso en el Presupuesto del citado ejercicio.

Así lo acredita en su 'Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018', aprobada el pasado 30 de abril, y recogida por Europa Press, atribuyendo este importe a operaciones de gastos e ingresos que debieron haber sido imputados al Presupuesto de 2018 por corresponder a dicho ejercicio y que no fue así.

Esas cuentas públicas se encuentra prorrogadas ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no puedo aprobar unos nuevos Presupuestos en 2019 al no contar con el respaldo de las fuerzas independentistas. Posteriormente, ya con el Gobierno de coalición, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que no tenía sentido intentar aprobar unos Presupuestos para 2020 debido a la crisis del coronavirus y que el Gobierno se volcaría en sacar adelante las cuentas públicas del próximo año.

Según señala en el apartado dedicado a la liquidación del Presupuesto, el resultado presupuestario consolidado por operaciones no financieras imputable al ejercicio que figura en la Cuenta General por importe negativo de 20.031,5 millones, presentaría un mayor déficit, por importe de 2.284,2 millones.

Asimismo, el resultado presupuestario consolidado por operaciones financieras reflejado en esta cuenta, que presenta un superávit de 28.701,9 millones, se minoraría en 7,9 millones.

Por todo ello, concluye el órgano fiscalizador, el resultado presupuestario consolidado del ejercicio que, según los registros contables, refleja un superávit de 8.670,3 millones, se hallaría sobrevalorado en 2.292,1 millones

3.353 millones en gasto pendiente de reconocer

En total, el Tribunal de Cuentas detecta un importe consolidado de 3.535 millones de euros en obligaciones netas consolidadas que se debieron reconocer por corresponder a gastos realizados en el ejercicio; mientras que ese año se imputaron 1.300,2 millones en gastos que corresponden a ejercicios anteriores.

En consecuencia, las obligaciones reconocidas del ejercicio 2018 están infravaloradas en 2.234,8 millones. Además, al cierre de dicho ejercicio quedaron obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de reconocerse por importe de 329,9 millones de euros.

Respecto al presupuesto de ingresos consolidado, el órgano fiscalizador asegura que se hallan pendientes de reconocer ingresos en el Presupuesto de 2018 por un importe neto de 166,8 millones, mientras que en estas cuentas se recogen derechos de ejercicios anteriores por un importe neto de 224,1 millones, por lo que los derechos reconocidos ese año se sobrevaloran en 57,3 millones.

Por ello, quedarían pendientes de reconocer obligaciones por un importe acumulado de 3.864,9 millones de euros (3.535 millones del ejercicio corriente y 329,9 de ejercicios anteriores) y se han reconocido derechos en exceso por un importe de 57,3 millones.