Acciona prevé la salida a Bolsa de sus renovables para este primer semestre

Madrid, 19 feb (EFE).- Acciona aspira a que la salida a Bolsa de su negocio de renovables se produzca durante el primer semestre del año mediante una colocación del entorno del 25 % dirigida, fundamentalmente, a inversores institucionales que le permita mantener a medio plazo la mayoría en el capital.

Aunque el calendario que maneja la compañía dependerá de factores exógenos, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha asegurado que será lo antes posible pero dentro de lo prudente y razonable, y, aunque en principio tendrá lugar en España, no cierran la posibilidad de avanzar en la salida a Bolsa en alguna otra plaza.

En este sentido, Entrecanales ha apuntado que aunque no se prima la velocidad, la operación es más rápida si se dirige a inversores institucionales. Además, ha señalado que no se cuenta por el momento con los asesores financieros para esta salida a Bolsa, aunque sí los legales, y que no pueden dar detalles sobre el valor que podría tener esta sociedad cotizada.

La compañía considera que esta salida a Bolsa ofrecerá un "potencial enorme" de crecimiento continuo de cara a los próximos años y que el dividendo estará en línea con este crecimiento, con el mercado y con el perfil crediticio, según ha apuntado el equipo directivo en una presentación con analistas.

Acciona, que ha retomado los niveles de dividendo previos a la pandemia de coronavirus con 3,9 euros por acción y plantea un crecimiento moderado para 2021, usará también los ingresos de esta salida a Bolsa para capitalizar deuda y reducir su apalancamiento.

Además, espera duplicar su capacidad instalada desde los 10,7 GW de 2020 hasta los 20 GW en 2025 y liberar recursos para el desarrollo del resto de negocios de la compañía. Asimismo, tiene identificadas oportunidades adicionales de unos 20 GW más allá de 2025, sobre todo en fotovoltaica y eólica.

Según ha apuntado el presidente de Acciona, esta operación aumentará la visibilidad, reducirá el coste de capital, fortalecerá el balance y la eficiencia, permitirá duplicar la capacidad instalada en 2025 con niveles de apalancamiento razonables y liberará recursos para el crecimiento en infraestructuras, agua, inmobiliario o movilidad urbana.

El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, ha indicado que la salida al parqué es una ventana excepcional para lograr un crecimiento rentable y sostenido que en un 90 % se localizará en los países donde ya está implantada como EEUU, Chile, México, Australia y España, aunque se podrá incorporar algún otro.

La compañía también desarrolla otras iniciativas en eólica "offshore", hidráulica y biomasa con la vista puesta en los fondos europeos, para los que estás preparando iniciativas por 7.000 millones, y en el hidrógeno verde que espera arrancar en 2021 con un proyecto en Mallorca.

De hecho, el grupo se ha marcado como objetivo alcanzar una cuota de mercado del 20 % en hidrógeno verde en España y Portugal en 2030, y analiza otras operaciones y adquisiciones para la próxima década.

Además, el equipo directivo ha afirmado que el grupo seguirá accediendo al mercado de capitales de forma independiente y que el apalancamiento de Acciona Energía dependerá del tamaño de la salida a Bolsa, pero avanza que será una estructura de capital cómoda que apoye los planes de crecimiento en energía y en la matriz.

También considera que tiene el equipo y las capacidades apropiadas para afrontar esta salida al parqué.

Sobre el impacto del temporal y las bajas temperaturas en Texas (EEUU), que han provocado apagones eléctricos, Mateo ha explicado que la situación es muy compleja con temperaturas muy extremas y que la compañía -que tiene allí tres plantas- no espera ningún impacto negativo y sí positivo.

Por otro lado, Entrecanales ha avanzado que la compañía presentará en breve un Plan maestro de sostenibilidad, que asegura, será uno de los más innovadores del mercado y estará centrado en la personas, la innovación, la transparencia y la sostenibilidad.