Arrimadas avisa al Gobierno sobre los Presupuestos: "Van a tener que elegir entre Ciudadanos o Bildu y Esquerra"

La segunda jornada de debate de enmiendas a la totalidad del proyecto a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se ha convertido en una pugna entre los posibles apoyos del Gobierno. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha avisado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "van a tener que elegir" entre "la vía sensata de Ciudadanos o la vía del separatismo de ERC y Bildu que vuelven a humillar a todos los hijos que quieren que sus hijos se escolaricen en castellano". Momentos antes, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, había señalado en su intervención que el Gobierno debería dejar de mentir al plantear un pacto presupuestario en el que participen Ciudadanos y la formación independentista catalana: "Ciudadanos no es que sea incompatible con ERC, Ciudadanos es incompatible con la izquierda".

Así se gastará nuestro dinero en 2021

Saber más

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tratado de mantener los puentes de diálogo entre las dos formaciones y ha pedido que no se veten los apoyos a unas cuentas públicas muy necesarias. Montero ha criticado que no tenga como primer objetivo el interés de las personas en la situación de crisis que vive España y ha solicitado a ambos partidos que "no jueguen a un todo a nada".

Una posición muy diferente a la que ha tenido su socio de Gobierno. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha dejado claro que Ciudadanos no cuenta con el beneplácito de la parte que le corresponde del Gobierno de coalición. "No pueden huir de la foto de Colón, señora Arrimadas, porque ustedes dependen de la ultraderecha para ser algo", ha insistido Echenique.

Tras escuchar las diferentes posiciones ha quedado claro que el Gobierno de coalición no le quedará más remedio que optar por una de las dos partes. La líder de Ciudadanos no ha parado de insistir a la ministra "que les llega la hora de la verdad, van a tener que elegir. No podrán decir que no tenían otra opción" y ha definido las partes: "La radicalidad económica de Podemos y las cacicadas del independentismo" o "la antítesis a las concesiones al independentismo".

"Dejen de hacer concesiones al secesionismo por un puñado de votos. Hemos hecho muchas cosas juntas por el bien de los españoles. No se dejen humillar por Analdo Otegi. Es raro que ustedes se tengan que retorcer tanto para tener a un socio económico como Bildu", ha resaltado la presidenta de Ciudadanos.

Aunque el portavoz de Unidas Podemos se ha esmerado en su intervención para dejar claro que le cierran la puerta a la formación liberal para llegar a un acuerdo presupuestario -"Vox hace su mismo discurso pero bien cargado de coñac"-, el portavoz de ERC le ha mandado también un mensaje al partido de Pablo Iglesias con el aviso de que darle aire a Ciudadanos supondrá "salir de la ecuación, si callan frente a la operación salvar a Ciudadanos, se juegan la gobernabilidad de su país para la próxima década".

Por parte de EH Bildu, su portavoz Oskar Matute, ha definido las cuentas públicas de 2021 como una herramienta "para acabar la deriva neoliberal del Estado que se ha impuesto desde hace unas décadas". El portavoz de la izquierda abertzale ha recalcado que a su formación les "importa más el qué, que con el quién", pero luego ha matizado que el Gobierno debe tener en cuenta que "con las políticas de izquierdas hay unos quienes y con las políticas de derechas están el PP, Vox, Ciudadanos, las empresas del Ibex y las élites que han mangoneado durante décadas".