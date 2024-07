CCOO y UGT convocan una huelga de transportes por la edad de jubilación pese a los avances en la negociación con el Gobierno

Las organizaciones sindicales mayoritarias salieron este lunes de la mesa del diálogo social con el Ministerio de Seguridad Social confiados en que se pudiera alcanzar un acuerdo sobre la jubilación anticipada, parcial y activa en los próximos días. “En 24 o 48 horas”, llegaron a verbalizar. No han pasado ni 20 y Comisiones Obreras y UGT han convocado una huelga general para octubre en el sector del transporte por carretera, precisamente, a cuenta de la edad de jubilación y los coeficientes reductores.

“El sistema legal en España recoge el posible adelanto de la edad de jubilación mediante la jubilación parcial y el mecanismo de coeficientes reductores por razón de la actividad, pero ninguno de ellos acaba de hacerse efectivo para los conductores y conductoras profesionales”, indican desde las federaciones sectoriales en un comunicado. Mientras, lo que negocian desde confederal es el reglamento que determine el procedimiento a seguir para solicitar y, en su caso, que se conceda o no.

Así, la convocatoria de huelga discurre “en paralelo” a la mesa del diálogo social. “Lo que reclama el sector es una medida específica, que no se está dando”, señala el secretario general de Carretera y Logística de CCOO, Francisco Vegas, que aboga, no obstante, porque se llegue a un acuerdo en ese escenario, que sería “positivo para el país”.

La reclamación sindical de adelantar la edad de jubilación de las personas conductoras profesionales viene de lejos. En 2011 ya pidieron, sin éxito, la aplicación de coeficientes reductores. “Llevamos años hablando de lo mismo y siempre se queda encima de la mesa. Gobierno que viene, le da carpetazo”, señala la responsable de internacional de Carreteras, Urbanos y Logística de UGT, Laura Fonseca, que contextualiza que el actual es “un Gobierno progresista”. “No solo le hacemos huelgas a la derecha”, advierte.

Aunque es difícil determinar cuántas personas están llamadas a la huelga para la segunda quincena de octubre, porque hay conductores profesionales en sectores como la logística, el transporte de viajeros, de mercancía, de vehículos pesados y ligeros, vtc, etc., desde CCOO estiman que podrían ser en torno a 2 millones. Para ellas, los sindicatos exigen “el reconocimiento patronal de la penosidad y peligrosidad de la profesión y la inmediata aplicación por ley de coeficientes reductores a la edad de jubilación”. “El conflicto no lo enmarcamos solo contra el Gobierno, sino también contra las organizaciones patronales, que lo están dificultando”, aclara Vegas.

Actualmente, los transportistas profesionales tienen el mismo acceso a la jubilación parcial que el grueso de personas trabajadoras: dos años antes de la edad legal de jubilación. En la negociación entre sindicatos, patronal y Ministerio, este plazo se ha ampliado a los tres, con una carrera de cotización de 36,5 años, algo que UGT y CCOO todavía están negociando.

“Con la competencia que hay en el sector, hay muy pocas jubilaciones parciales, que se suelen dar en las empresas más grandes”, aclara Vegas, que explica que muchos trabajadores “abandonan el sector porque las condiciones hacen imposible mantenerse” y que otros, “se refugian en incapacidades temporales, una detrás de otra”. “Las personas perdemos facultades físicas cuando vamos envejeciendo. A partir de los 55 años se viene sufriendo una tasa de accidentalidad mayor que en cualquier sector”, lamenta. Fonseca insiste también en ese factor. “Impactan cuestiones físicas y de seguridad de la sociedad que parece que nadie quiere ver”: “Cuando salen noticias de accidentes de camiones nunca se dice la edad de los conductores, que suelen ser mayores de 55”.

En cualquier caso, las organizaciones sindicales que hay margen para desescalar el conflicto. “La huelga no es el objetivo, es que los conductores profesionales puedan acceder a la jubilación anticipada. (Si se acuerda) cualquier medida, patronal o de la Administración, que conduzca a ello, no tendría sentido” mantener la convocatoria, indica Vegas. “Si hay acuerdo, se desconvocará”, apunta Fonseca porque “lo que se está pidiendo es que no se nos dé carpetazo”.