Más de 300 españoles regresan desde Colombia en el último vuelo de retorno

Más de 300 españoles emprendieron este sábado el regreso a Madrid desde Bogotá en uno de los últimos vuelos de repatriación organizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, las embajadas y consulados por la pandemia de coronavirus.

Los repatriados viajan en un vuelo chárter de Iberia que llegó el viernes a Bogotá con cerca de 300 colombianos que estaban en España y tiene previsto partir de regreso esta tarde, con previsión de aterrizaje en Madrid a las 05.35 hora local del domingo.

"Terminó ya la fase de vuelos de retorno, se da por cerrada esta fase, y a los españoles que queden aquí se les asistirá, a los que tengan necesidad desde el punto de vista consular, pero por ahora no hay más vuelos programados", dijo a Efe el embajador de España en Colombia, Pablo Gómez de Olea.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España anunció el pasado jueves el cierre de la fase de repatriaciones con vuelos este fin de semana procedentes de Colombia, Australia, Tailandia, Bolivia, Marruecos, Chile, Costa Rica, Nicaragua y Gambia, "a los que, previsiblemente, habría que sumar otros tres, actualmente, en consideración".

De esta forma, son más de 25.000 los españoles repatriados desde que se decretara el estado de alarma por la pandemia de COVID-19.

POR TIERRA Y AIRE

El embajador destacó que para este último vuelo se ha hecho "un esfuerzo grande con las autoridades colombianas para traer gente del interior" del país, ya que más de la mitad de los viajeros son españoles que se encontraban en otras partes de Colombia.

"Hemos coordinado cuatro puntos de transporte y hemos coordinado también los salvoconductos con la Cancillería colombiana para poder traer españoles que han venido desde Medellín, desde Cali, desde Pereira y desde Cartagena", ya que por la cuarentena que rige en el país está suspendido el transporte aéreo y por carretera, explicó Gómez de Olea.

El vuelo 6586 de Iberia lleva en total 367 pasajeros -nueve menores de dos años que no ocupan asiento-, de los cuales 317 son españoles, 14 colombianos y 36 europeos de Alemania, Austria, Eslovaquia, República Checa, Bélgica, Francia, Países Bajos, Hungría, Italia, Malta, Noruega, Polonia y Portugal.

Algunos de los autobuses que los trajeron a Bogotá llegaron de madrugada al aeropuerto internacional El Dorado, donde los esperaban funcionarios consulares para acompañarlos en los trámites ya que la terminal está cerrada para vuelos comerciales y solo permite los de carácter humanitario.

ALTA DEMANDA DE ASIENTOS

"Lo que he hecho es enviar mensajes al consulado con toda mi información y he tenido la fortuna de que el consulado me haya incluido en la lista de este viaje", dijo a Efe Juan Castro, quien esperaba el embarque junto con Ana Isabel, su esposa.

La mujer relató que inicialmente les ofrecieron plazas en el primer vuelo chárter coordinado por el consulado, el pasado 27 de marzo, "pero desafortunadamente en la familia había un caso de coronavirus, entonces no lo tomamos".

Según explicó, una de sus hermanas en España había sido diagnosticada con COVID-19, entonces "consideramos que había que tener precaución y por eso no embarcamos antes".

"Este vuelo lo estoy esperando hace un mes. Estaba de vacaciones y regreso a trabajar, soy sanitario", dijo por su parte Ciro Guerrero López, un colombo-español que estaba de vacaciones en Medellín y pudo llegar a Bogotá con la ayuda del consulado.

PRIORIDAD PARA ESPAÑOLES

El embajador destacó que "estos vuelos se dirigían fundamentalmente a españoles no residentes en Colombia, que estaban por turismo o por trabajo y que tenían prevista la salida durante marzo o abril y no han podido hacerlo por el cierre de fronteras".

Cada viajero pagó 400 dólares por el billete, que "es de los vuelos europeos el más barato con diferencia porque en parte se financia por el Gobierno español y por la Unión Europea", añadió el diplomático.

Según el Ministerio de Exteriores, al concluir las repatriaciones se pasa "a una nueva fase de asistencia consular", centrada "en facilitar la permanencia de los españoles en sus lugares actuales, a la espera de que se produzca la eventual reanudación de las comunicaciones internacionales ordinarias".

En el caso de Colombia, son cerca de 300 los españoles no residentes los que por diversas razones permanecerán en el país.