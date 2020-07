El exministro socialista José Blanco vende por carta sus contactos directos con ministros a empresas del Ibex

El ex ministro y ex número dos del PSOE, José Blanco, vende los servicios de su consultora de asuntos públicos Acento a importantes empresas cotizadas asegurando que tiene contacto directo con los ministros del actual Gobierno de Pedro Sánchez. En varios documentos a los que ha tenido acceso elDiario.es, Blanco hace gala de su capacidad de interlocución con los responsables de las carteras del PSOE en el Ejecutivo de coalición. Hace tres semanas que Blanco fue nombrado consejero independiente de Enagás, cuyo máximo accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la misma vez que al expresident de la Generalitat José Montilla.

El ex ministro creó la consultora el pasado octubre de 2019 junto al ex portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso Antonio Hernando para ofrecer el servicio de lobby a empresas, nombrándose consejero delegado y director general respectivamente. En esta aventura también se embarcó como coordinador de proyectos Esteban González Guitar, hijo del eurodiputado del partido Popular Esteban González Pons. El martes pasado, Blanco anunció el fichaje del ex líder del PP vasco, Alfonso Alonso, como presidente de su consultora.

La documentación de Acento que han recibido varias empresas cotizadas va precedida de una carta firmada por el ex ministro aunque en otras ocasiones se trata de una misiva escrita a mano por el propio Blanco. En los documentos, la empresa ofrece como servicios “una interlocución permanente con los poderes públicos y otros stakeholders sobre la regulación y su influencia en las inversiones de la compañía” mientras que en otras presentaciones se propone como líneas de actuación “facilitar la interlocución entre la compañía y el Gobierno, teniendo en cuenta el valor añadido, las oportunidades y potencialidades de la empresa” o “establecer un diálogo permanente con los responsables de las Administraciones y Ministerios en las iniciativas normativas y legales que puedan afectar a los intereses e inversiones de la compañía”.

En los dosieres a los que ha tenido acceso elDiario.es, tras explicar las actuaciones que puede realizar la consultora frente a las Administraciones Públicas, aparecen varios ministros actuales del Gobierno como los interlocutores a nivel estatal a los que tiene acceso tanto Blanco como Hernando, que aparecen como líderes del proyecto. Entre ellos se puede encontrar al ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto o la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, entre otros.

Aunque es cierto que varios ex políticos o personas que han tenido responsabilidades en Gobiernos han sido contratados por consultoras que se dedican al lobby como es el caso de LlyC (Román Escolano y José Luis Ayllón, procedentes de Gobiernos del PP) o Kreab (Eduardo Madina, del PSOE, Miguel Ferre, del PP), hasta ahora no había habido una empresa para ejercer como grupo de presión creada por ex políticos que todavía gozan de influencia en el Ejecutivo: Blanco fue nombrado consejero de la cotizada Enagás a iniciativa del ente estatal SEPI, como admitió el propio Pedro Sánchez.

Varias cartas de los servicios de Acento a empresas del Ibex fueron mandadas con la firma de Blanco pocos días antes de que se conociera su nombramiento como consejero de la compañía energética de gas. El ex ministro asegura que no hay ninguna incompatibilidad por su cargo de consejero independiente en Enagás y su labor como lobista al frente de su compañía.

Desde elDiario.es nos pusimos en contacto con algunos de los ministros del actual Ejecutivo a los que aludía Blanco en sus cartas. La mayoría de los ministros han asegurado que desconocían que el ex número 2 del PSOE estuviera mandando cartas a directivos de empresas cotizadas asegurando que tenía contacto directo con ellos y niegan cualquier trato de favor hacia el ex ministro socialista. Ábalos ha precisado que "nunca ha recibido a nadie recomendado por Blanco" y que los empresarios del Ibex no necesitan intermediación de nadie para hablar con él.

Ante las preguntas de elDiario.es sobre la idoneidad de que un ex ministro de un Gobierno del PSOE y el ex portavoz del grupo socialista en el Congreso trabajen haciendo lobby para las empresas tratando de influir en las decisiones políticas, Blanco se defiende asegurando que “todas las consultoras están cargadas de ex cargos públicos, desde ex ministros del PP a ex altos cargos del PSOE. Los clientes te piden un proceso de negociación, si hay un problema de telecomunicaciones pues habrá que hablar con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, no se trata de decir que tienes influencia sino de quién puede ser el interlocutor”.

Cuando se le insiste sobre que en su caso son ex políticos montando una empresa para ejercer influencia y presentándose con capacidad para “mantener una interlocución permanente con los poderes públicos” o que tienen “contacto directo” con los ministros como se dice en los informes y cartas que envía su empresa, Blanco argumenta que “es mejor hacerlo de forma transparente que de forma opaca, es mejor ofrecer los servicios de una manera transparente que en los reservados de un hotel”, para posteriormente asegurar: “No decimos que tengamos contacto directo, decimos cuando hay un problema quiénes son los interlocutores con los que hay que hablar”.

Respecto al Congreso de los diputados, Blanco reconoce la labor de su empresa en todo el arco parlamentario. “Tenemos conversaciones con todos los grupos en el Congreso, si hay un problema legislativo vas a hablar con todos los grupos políticos, con más razón en estos momentos, porque no hay ningún grupo político que sea hegemónico o mayoritario”.

De hecho, el ex ministro se vanagloria de que su consultora es “muy transversal”, tras la contratación como presidente del Alfonso Alonso, ex ministro de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy y ex portavoz del PP en el Congreso.

Ilusionado con esta nueva etapa que comienzo. Me incorporo a @acento_ap, un equipo de profesionales transversales y con una amplia visión de futuro, desde donde seguir aportando para el crecimiento de la sociedad. Desde la honestidad, el rigor y la ejemplaridad. pic.twitter.com/i3CW0GgYpL — Alfonso Alonso (@alfonsoalonso_a) 15 de julio de 2020

El último fichaje de Blanco ha sido la ex vicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano como "Senior Adviser", según se puede leer en la página de la consultora. Valenciano se quedó fuera al igual que Blanco de las listas socialistas a las elecciones europeas del pasado año en la candidatura que encabezó Josep Borrell.

Pese a que Blanco insiste en que no se trata de señalar si se tiene influencia en el ámbito político, en la documentación aportada por Acento se destaca la trayectoria pública del ex ministro y Hernando para liderar los proyectos que se ofrecen a las compañías en bolsa.

Este es el currículum que se puede leer en la documentación de propuestas para las empresas de los dos principales directivos de Acento:

Blanco fue secretario de organización y vicesecretario general del PSOE. Coordinador de campañas electorales. Senador y diputado entre 1989 y 2014. Miembro del Parlamento Europeo especializándose en las áreas de Industria, Innovación y desarrollo tecnológico, energía y propiedad intelectual, siendo ponente de la Directiva de energías renovables. Entre 2009 y 2011 asumió la cartera de Fomento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En esa etapa presidió el Consejo Europeo de Transportes, gestionando la crisis de controladores aéreos y la provocada por el volcán Eyjafjalla. Durante su último año en el Gobierno fue también ministro portavoz.

Hernando se presenta como licenciado en Derecho y máster en Comercio Internacional. Fue abogado de UGT, secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y asesor del PSOE en diferentes áreas, formando parte de los comités electorales entre 2003 y 2017. Miembro de la dirección del PSOE entre 2008 y 2014, ejerció como secretario de Política Municipal, y Relaciones Institucionales y Política Autonómica. Desde 2014 a 2017 fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Ha sido diputado por Madrid de 2004 a 2019, ejerciendo de portavoz de migraciones, interior y seguridad nacional. Imparte clases en escuelas de negocios y universidades sobre comunicación política, gestión de crisis y procesos de negociación.