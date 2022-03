El Gobierno avisa sobre la crisis energética: “Si la Comisión no reacciona, cada Estado hará lo que le parezca”

La situación es insostenible, argumenta el Gobierno español. Y, prácticamente, sólo hay dos posibilidades a corto plazo: o la Comisión Europea toma decisiones para desacoplar el precio del gas de la factura eléctrica de forma inmediata, o cada Gobierno buscará su propia solución, rompiendo la unidad de acción sobre un asunto que afecta a todo tipo de hogares, industrias y empresas. Un problema que viene arrastrándose desde la vuelta del verano y que se ha descontrolado desde la invasión e Ucrania por parte de Vladímir Putin.

La Comisión Europea está ultimando una serie de propuestas con vistas al Consejo Europeo del 24-25 de marzo en Bruselas. “Sería importante que recoja el modo en el que facilitar una aplicación inmediata de estas propuestas”, ha dicho la vicepresidenta de Transición Energética, Teresa Ribera, a la llegada al consejo de la UE de Medio Ambiente en Bruselas: “¿Cuál es el peligro? Si la Comisión no reacciona a tiempo, lo que nos podemos encontrar es que cada Estado miembro, con una presión insostenible por parte de su sociedad, haga lo que le parezca. Y, entonces, en lugar de tener un mal menor respaldado por todos, lo que tengamos sean 27 soluciones diferentes. Y yo creo que sería el escenario peor para la Unión Europea y para la Comisión”.

Así, el Gobierno expresa la urgencia del momento: “Insistimos en la trascendencia que tiene no perder ni un minuto más de todo el tiempo que hemos perdido ya, para tener una propuesta conjunta sobre cómo reaccionar ante una situación que no tiene parangón y que, insisto, más allá del problema del gas, que es un problema muy serio, lo que no nos podemos permitir es que eso nos genere un problema todavía mayor con respecto al precio de la electricidad, porque no hemos actuado a tiempo en algo que es mero diseño regulatorio. Introduzcamos medidas de diseño regulatorio que impidan que ese problema se agrave en el precio de la electricidad. Evitemos que cada Estado miembro se vea forzado a hacer lo que le parezca, desafiando por tanto el marco común, y busquemos una solución consensuada entre todos, lo suficientemente flexible que facilite una respuesta común por parte de todos”.

“El objetivo es que los consumidores puedan tener precios razonables, reducir el precio de la energía, porque entendemos que la energía es un servicio básico para el bienestar de los hogares, y es obvio que hay que trabajar en un consumo inteligente, en favorecer el ahorro, la eficiencia”, ha dicho Ribera.

La vicepresidenta ha abundado: “Lo que observamos es que en entre las propuestas que está analizando la Comisión, hay propuestas que encajan en lo que ya hay, sin tocar nada más. Es decir, habilitar a los Estados miembros para que en su ámbito nacional introduzcan tasas a los beneficios excesivos de las compañías energéticas como consecuencia del precio del gas, combinado con una flexibilidad adicional sobre las ayudas de Estado. Creemos que basar la respuesta solamente en flexibilizar ayudas de Estado y flexibilizar una desgravación fiscal para los hogares y las industrias es algo que puede ser necesario, pero en su justa medida. Si no hay límite para eso, nos podríamos encontrar con que son respuestas que no son sostenibles en el tiempo, porque no hay presupuesto que aguante una extensión de este tipo de medidas durante demasiado tiempo. Además, pueden distorsionar décadas de trabajo en convergencia entre los ciudadanos europeos, décadas de trabajo en la construcción de un mercado interior que garantice igualdad de oportunidades a toda la industria”.

La advertencia de Pedro Sánchez

“Es mejor tomar las decisiones a nivel europeo”, ha dicho Pedro Sánchez. Pero el presidente del Ejecutivo también avisaba en la cumbre de Versalles, el pasado viernes: “El Gobierno hará todo lo que esté en su mano para responder al chantaje energético de [Vladímir] Putin”. Es decir, Sánchez ha caminado por la misma senda que su vicepresidenta energética planteó hace 48 horas, Teresa Ribera, quien en el Congreso afirmó que “la mejor de las opciones” es acordar “a nivel europeo” medidas, pero sin descartar adelantarse “si es imprescindible”.

Sánchez ha defendido “la necesidad de cortar ese efecto contagio del precio del gas en la factura de la luz. España defiende una posición clara, conocida, de que hay que desacoplar el precio de gas del precio de la electricidad”.

“El Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para defender a la industria, las empresas y las familias del chantaje energético que hace Putin. Ahora mismo estamos en el marco europeo y el Consejo Europeo del 24-25 de marzo es clave para tomar medidas. Estamos en una situación de emergencia, y es mejor tomarlas a nivel europeo. Pero no se está respondiendo de una manera efectiva a este estrés en el mercado desde hace un tiempo, agravado desde la invasión de Ucrania”.

La Comisión Europea acaba de presentar unas propuestas para acelerar la desconexión del gas ruso. Unas propuestas que también abren la puerta a limitar temporalmente los precios, pero en casos concretos o en situaciones de vulnerabilidad, ya sea de hogares y empresas. El propio Ejecutivo comunitario reconoce que “para hacer frente a la emergencia actual, estudiará todas las opciones posibles de medidas de emergencia para limitar el efecto de contagio de los precios del gas en los precios de la electricidad, como límites de precios temporales. Consultará con carácter de urgencia a todos los actores interesados y propondrá opciones en las próximas semanas”.

Y lo que quieren países como España, Italia o Grecia es que el próximo 24 de marzo el Consejo Europeo en Bruselas, la Comisión Europea ya tenga definidas esas opciones para “limitar el efecto de contagio de los precios del gas en los precios de la electricidad”.

La declaración del Consejo Europeo de Versalles recoge que la UE continuará “asegurando suficientes niveles de almacenamiento de gas; vigilando y optimizando el funcionamiento del mercado eléctrico; canalizando inversiones en sistemas energéticos, como infraestructuras para el gas licuado y mejorando la conectividad”.

Con vistas al próximo Consejo Europeo de dentro de una semana, el presidente del Gobierno ha iniciado una gira por diferentes capitales europeas para sumar apoyos para la posición española.