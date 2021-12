Just Eat firma con los sindicatos el primer acuerdo de condiciones laborales de 'riders' en España

Primer acuerdo colectivo sobre condiciones laborales de los llamados riders en España. Just Eat ha suscrito este viernes el pacto con los sindicatos CCOO y UGT tras más de "año y medio de negociación", han explicado las partes en una rueda de prensa esta mañana. Se trata del primer acuerdo de este tipo en España y de los pioneros también en Europa, con pocas referencias y en cualquier caso menos detalladas . El acuerdo recoge condiciones clave para los repartidores de la compañía, como un salario de referencia de "15.200 euros anuales", ha informado Patrik Bergareche, director general de Just Eat en España.

El acuerdo colectivo se aplicará a partir de ahora para los repartidores contratados directamente por la compañía, un número que se desconoce y que Bergareche ha cifrado en "miles". También aquellos que pudieran derivarse desde ETT, empresas de trabajo temporal. La multinacional utiliza un modelo mixto de repartidores, con algunos contratados directamente por la compañía desde el año pasado y el resto dependen de terceras empresas subcontratadas o de los restaurantes para los que reparten.

Salario de 8,5 euros la hora y el móvil lo pone la empresa

Entre las condiciones más destacadas que han explicado en la rueda de prensa, Patrik Bergareche ha mencionado el salario de 15.200 euros anuales. En CCOO han apuntado que la referencia de salario base será de "8,5 euros brutos la hora", a la que se sumarán los pluses, ha explicado Chema Martínez, líder de la federación de Servicios del sindicato. "Las condiciones reguladas aquí son mejores que las de otros convenios de empresa de comida moderna", ha añadido Martínez. En caso de trabajar en días festivos, la hora se pagará al doble.

Además, el acuerdo regula 30 días naturales de vacaciones, de los que 15 se deben coger entre junio y agosto, una jornada máxima de nueve horas al día, descanso semanal de dos días ininterrumpidos y un importante cambio respecto a las prácticas en el sector de cara a la provisión de los medios materiales. Según los representantes sindicales, la empresa es la que en principio facilitará los medios a los trabajadores, como el móvil. "no se trabajará con móviles particulares, protegiendo así la intimidad del trabajador", ha destacado el representante de CCOO.

En casos excepcionales en que el trabajador ponga sus medios, como la moto, el acuerdo prevé complementos que compensen ese gasto, han indicado en la rueda de prensa. También se regula la protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales y la protección de un seguro privado por los accidentes que puedan ocurrir.

El acuerdo colectivo también recoge el derecho de información de los representantes de la plantilla sobre los algoritmos que utiliza Just Eat en lo referido a las condiciones laborales. Bergareche ha recordado que esta obligación está recogida en la Ley Rider y que le parece "de cajón". "No entiendo que se le pida a un trabajador que desempeñe su actividad sin explicarle como se medirá el rendimiento de su trabajo", ha considerado. En los sindicatos han considerado fundamental crear este "espacio compartido de transparencia", que no obstante han precisado que ahora se tendrá que concretar.

Una referencia "histórica" para un convenio sectorial

La empresa y los sindicatos han destacado que el acuerdo suscrito este viernes es un "paso histórico" en el sector de comida a domicilio que utiliza plataformas digitales. Tras la batalla de años en tribunales que ha concluido que los riders de empresas como Glovo, Deliveroo y Uber Eats eran falsos autónomos y la aprobación de la Ley Rider en España que declara la laboralidad de estos trabajadores, ahora llega el momento de que se cumpla con ese marco y se regulen las condiciones laborales. Europa también está avanzando en este terreno, con la reciente propuesta de directiva de Bruselas que apuesta por laboralizar y dar protección a los trabajadores de plataformas digitales.

En este sentido, la empresa, CCOO y UGT consideran que el acuerdo es una buena "referencia" para un futuro convenio colectivo de todo el sector en España. Desde la multinacional, Patrik Bergareche ha destacado que el pacto colectivo "compagina elementos de protección social y, por otro lado, regula relaciones laborales en un entorno tremendamente dinámico, volátil y en el que es difícil de prever la demanda en ocasiones, y permite operar".

En los sindicatos, han destacado este acuerdo como la prueba de la compatibilidad de los derechos laborales con el crecimiento y competitividad en el sector, que ponen en duda desde compañías que no quieren contratar a sus riders y utilizan falsos autónomos. "Nos hemos forjado a fuego el compromiso de estirpar esa precariedad del sector", ha destacado Álvaro Vicioso, secretario de Acción Sindical y Comunicación de la FeSMC-UGT.